Lengua a la vinagreta: la tradicional receta fácil y rápida, infaltable en la mesa navideña

Es un clásico de todas las Navidades y no puede faltar en la cena. Cómo prepararla.

Lengua a la vinagreta, comida. Foto: Freepik

Una receta clásica para hacer en Navidad es la lengua a la vinagreta, un plato que se destaca por ser sabrosa, rendidora y perfecta para preparar días antes. Además, este clásico es un infaltable para acompañar las comidas de fin de año y que los invitados puedan picar antes del plato principal.

Receta de lengua a la vinagreta casera

Ingredientes

1 lengua vacuna

1 hoja de laurel

1 cebolla

2 dientes de ajo

Sal y pimienta, a gusto

Para la vinagreta:

1 taza de aceite (girasol u oliva suave)

Media taza de vinagre de alcohol o de vino

1 cebolla chica picada bien fina

2 huevos duros picados

Perejil fresco picado, a gusto

Sal y pimienta

Opcional: ají molido o mostaza

Paso a paso

Cocinar la lengua: lavá bien la lengua y colócala en una olla grande con agua fría, la cebolla, el ajo, el laurel, sal y pimienta. Cociná a fuego medio durante 2 a 2½ horas, hasta que esté bien tierna (también podés hacerla en olla a presión: 45 minutos). Pelar la lengua: retirala caliente del agua y quitá la piel gruesa exterior. Es importante hacerlo en caliente para que salga fácilmente. Enfriar y cortar: dejá enfriar por completo y cortá la lengua en rodajas finas. Preparar la vinagreta: en un bol, mezclá el aceite, el vinagre, la cebolla picada, los huevos duros, el perejil y los condimentos. Ajustá sal y pimienta. Armar el plato: colocá las rodajas de lengua en una fuente y cubrí con la vinagreta. Asegurate de que quede bien bañada. Reposo clave: llevá a la heladera por al menos 12 horas antes de servir, para que tome bien el sabor.

Tip: prepararla con uno o dos días de anticipación mejora mucho el sabor y te ahorra tiempo en Navidad.