Lengua a la vinagreta: la tradicional receta fácil y rápida, infaltable en la mesa navideña
Es un clásico de todas las Navidades y no puede faltar en la cena. Cómo prepararla.
Una receta clásica para hacer en Navidad es la lengua a la vinagreta, un plato que se destaca por ser sabrosa, rendidora y perfecta para preparar días antes. Además, este clásico es un infaltable para acompañar las comidas de fin de año y que los invitados puedan picar antes del plato principal.
Receta de lengua a la vinagreta casera
Ingredientes
- 1 lengua vacuna
- 1 hoja de laurel
- 1 cebolla
- 2 dientes de ajo
- Sal y pimienta, a gusto
- Para la vinagreta:
- 1 taza de aceite (girasol u oliva suave)
- Media taza de vinagre de alcohol o de vino
- 1 cebolla chica picada bien fina
- 2 huevos duros picados
- Perejil fresco picado, a gusto
- Sal y pimienta
- Opcional: ají molido o mostaza
Paso a paso
- Cocinar la lengua: lavá bien la lengua y colócala en una olla grande con agua fría, la cebolla, el ajo, el laurel, sal y pimienta. Cociná a fuego medio durante 2 a 2½ horas, hasta que esté bien tierna (también podés hacerla en olla a presión: 45 minutos).
- Pelar la lengua: retirala caliente del agua y quitá la piel gruesa exterior. Es importante hacerlo en caliente para que salga fácilmente.
- Enfriar y cortar: dejá enfriar por completo y cortá la lengua en rodajas finas.
- Preparar la vinagreta: en un bol, mezclá el aceite, el vinagre, la cebolla picada, los huevos duros, el perejil y los condimentos. Ajustá sal y pimienta.
- Armar el plato: colocá las rodajas de lengua en una fuente y cubrí con la vinagreta. Asegurate de que quede bien bañada.
- Reposo clave: llevá a la heladera por al menos 12 horas antes de servir, para que tome bien el sabor.
Tip: prepararla con uno o dos días de anticipación mejora mucho el sabor y te ahorra tiempo en Navidad.
