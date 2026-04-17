Cociná el arroz con pollo como un experto:

Una receta fácil, práctica y muy sabrosa: aprendé a cocinar el mejor arroz con pollo y cúrcuma. Foto: Generada con Gemini IA

La cúrcuma es una de las especias más llamativas y también de a poco se va incorporando en distintas recetas, debido a que tiene múltiples beneficios para tu salud. Es considerada una especia muy importante porque nos aporta fibra dietética, vitaminas C, vitamina E y vitamina K, niacina, sodio, calcio, potasio, cobre, magnesio, hierro y zinc.

En esta oportunidad, haremos una receta con arroz con pollo y le daremos un toque de sazón con la cúrcuma. El pollo puede ser en piezas o también cortarlo en cubos (puede ser cuarto trasero -muslo, contramuslo y parte del espinazo- o pechuga). De todas maneras, te indicaremos las cantidades para que este almuerzo o cena salga a la perfección.

Para esta receta con pollo podemos incorporar algunas verduras de nuestro agrado, como zapallo, zanahoria o camote; aunque hay que considerar cortarlos en cubos para que la cocción no sea despareja. Hoy agregaremos un poco de champiñones (es opcional).

Una receta sabrosa y muy accesible. Foto: Generada con Gemini IA

En caso de contar con otras verduras cocidas y que las quieras aprovechar en esta preparación, para que sea más colorida y sabrosa, lo harás al final para que no se sobre cocine.

Ingredientes para hacer el arroz con pollo y cúrcuma

Rinde para 4 comensales

500 gramos de pollo cortado en cubos

350 gramos de arroz

1 cubo de caldo de pollo

1 diente de ajo

1 cebolla mediana

1 lata de champiñones (opcional)

Para los amantes del pollo y el arroz, hoy una variante con cúrcuma muy sabrosa. Foto: Generada con Gemini IA

Paso a paso: cómo cocinar arroz con pollo y cúrcuma

Tomamos las pechugas y las cortamos en cubos. Reservamos. Pelamos la cebolla. Luego seguimos con el ajo, que lo cortamos en cubitos. Tomamos una sartén y colocamos un poco de aceite, salteamos el ajo y la cebolla durante unos cinco minutos hasta que cambie de color. Tomamos las piezas de pollo y las sellamos, dos minutos de cada lado. Las apartamos, y dejamos solo la cebolla y el ajo a fuego mínimo. Agregamos el arroz y lo doramos un poquito (dos minutos). Luego agregamos el caldo y dejamos que se cocine por 5 minutos. Agregamos los cubos de pollo y dejamos que se termine de cocinar todo. Sazonamos con sal, pimienta y cúrcuma.

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