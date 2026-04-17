Cociná el arroz con pollo como un experto: cómo usar la cúrcuma en casa para multiplicar su sabor
Conocé cómo transformar el clásico arroz con pollo en un plato extraordinario sumando cúrcuma. En esta receta súper versátil, te enseñamos a preparar el pollo perfecto y a combinarlo con tus verduras preferidas.
La cúrcuma es una de las especias más llamativas y también de a poco se va incorporando en distintas recetas, debido a que tiene múltiples beneficios para tu salud. Es considerada una especia muy importante porque nos aporta fibra dietética, vitaminas C, vitamina E y vitamina K, niacina, sodio, calcio, potasio, cobre, magnesio, hierro y zinc.
En esta oportunidad, haremos una receta con arroz con pollo y le daremos un toque de sazón con la cúrcuma. El pollo puede ser en piezas o también cortarlo en cubos (puede ser cuarto trasero -muslo, contramuslo y parte del espinazo- o pechuga). De todas maneras, te indicaremos las cantidades para que este almuerzo o cena salga a la perfección.
Para esta receta con pollo podemos incorporar algunas verduras de nuestro agrado, como zapallo, zanahoria o camote; aunque hay que considerar cortarlos en cubos para que la cocción no sea despareja. Hoy agregaremos un poco de champiñones (es opcional).
En caso de contar con otras verduras cocidas y que las quieras aprovechar en esta preparación, para que sea más colorida y sabrosa, lo harás al final para que no se sobre cocine.
Ingredientes para hacer el arroz con pollo y cúrcuma
Rinde para 4 comensales
- 500 gramos de pollo cortado en cubos
- 350 gramos de arroz
- 1 cubo de caldo de pollo
- 1 diente de ajo
- 1 cebolla mediana
- 1 lata de champiñones (opcional)
Paso a paso: cómo cocinar arroz con pollo y cúrcuma
- Tomamos las pechugas y las cortamos en cubos. Reservamos.
- Pelamos la cebolla. Luego seguimos con el ajo, que lo cortamos en cubitos.
- Tomamos una sartén y colocamos un poco de aceite, salteamos el ajo y la cebolla durante unos cinco minutos hasta que cambie de color.
- Tomamos las piezas de pollo y las sellamos, dos minutos de cada lado. Las apartamos, y dejamos solo la cebolla y el ajo a fuego mínimo.
- Agregamos el arroz y lo doramos un poquito (dos minutos). Luego agregamos el caldo y dejamos que se cocine por 5 minutos.
- Agregamos los cubos de pollo y dejamos que se termine de cocinar todo. Sazonamos con sal, pimienta y cúrcuma.
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