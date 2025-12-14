Receta de la abuela para Navidad: cómo hacer el mejor matambre a la leche, súper tierno y sabroso para sorprender a los invitados

Las fiestas de fin de año son el momento ideal para innovar en la cocina. Con esta receta de la abuela, vas a sorprender a todos tus invitados.

Cómo hacer matambre a la leche para Navidad. Foto: Freepik

La Navidad es una fecha ideal para innovar con recetas caseras y, en esta oportunidad, te presentamos el matambre tiernizado con leche, una preparación clásica de la abuela que nunca falla.

Cuando se combina un corte noble como el matambre con el poder de la leche, el resultado es una carne súper tierna y llena de sabor gracias a los condimentos, ideal para lucirse y quedar bien con los invitados.

A continuación, te compartimos la receta de Paulina Cocina para preparar el mejor matambre a la leche y sorprender a todos en la cena navideña.

Receta de matambre a la leche. Foto: Freepik

Receta de matambre a la leche, según Paulina Cocina

Ingredientes para 3 porciones

1 matambre de aproximadamente 1 kg (rosadito preferentemente)

½ litro de leche (o lo suficiente para cubrir la carne)

1 diente de ajo picado

1 hoja de laurel

Jugo de 1 limón

Condimentos a gusto: pimentón ahumado, orégano, mostaza en granos, merkén ahumado

Sal y pimienta a gusto

Matambre a la leche para Navidad. Foto: Freepik

Paso a paso