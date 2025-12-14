Receta de la abuela para Navidad: cómo hacer el mejor matambre a la leche, súper tierno y sabroso para sorprender a los invitados
Las fiestas de fin de año son el momento ideal para innovar en la cocina. Con esta receta de la abuela, vas a sorprender a todos tus invitados.
La Navidad es una fecha ideal para innovar con recetas caseras y, en esta oportunidad, te presentamos el matambre tiernizado con leche, una preparación clásica de la abuela que nunca falla.
Cuando se combina un corte noble como el matambre con el poder de la leche, el resultado es una carne súper tierna y llena de sabor gracias a los condimentos, ideal para lucirse y quedar bien con los invitados.
A continuación, te compartimos la receta de Paulina Cocina para preparar el mejor matambre a la leche y sorprender a todos en la cena navideña.
Receta de matambre a la leche, según Paulina Cocina
Ingredientes para 3 porciones
- 1 matambre de aproximadamente 1 kg (rosadito preferentemente)
- ½ litro de leche (o lo suficiente para cubrir la carne)
- 1 diente de ajo picado
- 1 hoja de laurel
- Jugo de 1 limón
- Condimentos a gusto: pimentón ahumado, orégano, mostaza en granos, merkén ahumado
- Sal y pimienta a gusto
Paso a paso
- Limpiar el matambre, quitando el exceso de grasa, pero dejando una capa fina para que aporte sabor.
- Mezclar la leche con los condimentos, el ajo, sal y pimienta. Calentar en el microondas o en una olla hasta que esté bien caliente, sin que llegue a hervir.
- Colocar el matambre en una fuente de horno grande y cubrirlo completamente con la leche condimentada. Llevar a la heladera y dejar reposar al menos 2 horas, idealmente toda la noche.
- Precalentar el horno entre 160° y 180° C. Hornear el matambre con la leche durante 1 hora a 1 hora y media, controlando que no falte líquido. Si se seca, agregar un poco más de leche o agua caliente.
- Retirar 10 minutos antes de finalizar el tiempo de cocción y rociar el matambre con el jugo de limón. Subir la temperatura del horno para dorarlo.
- Comprobar que el matambre esté bien tierno pinchándolo con un tenedor. Si todavía no lo está, cubrir con papel aluminio y hornear unos minutos más a fuego bajo.
- Servir bien caliente y disfrutar.
