Súper fácil y casera: ¿cómo hacer una buena cazuela de mejillones?
La cazuela de mejillones es el tesoro de la gastronomía de mar: simple, rápida y llena de sabor. Desde consejos de limpieza hasta trucos para sumarle sofisticación, descubrí cómo dominar este plato casero que no envidia nada a los mejores restaurantes del puerto.
La cazuela de mejillones es un clásico para los que adoran la gastronomía de mar. Lo cierto es que es una receta sencilla, que no requiere de mucho tiempo y tampoco de grandes técnicas para resolverla satisfactoriamente. Hoy tendremos en cuenta algunos ingredientes que potenciarán los sabores de esta cazuela, como los champiñones y el perejil.
Para los aficionados a la cocina hogareña, esta preparación casera también es válida para reemplazarla por almejas. Lo que sí hay que tener en cuenta que los mejillones deben estar todos cerrados, caso contrario hay que desecharlos.
Tips para lograr que tu cazuela quede más sofisticada y elegante en su presentación
Si estás buscando darle un punto adicional para que sea una receta más sofisticada, es válido agregarle langostinos. Otro dato a tener en cuenta: si tenés caldo casero en casa, mejor. Aunque también se puede resolver con caldo de verduras comprado en el supermercado.
A la hora de servir este plato, se puede hacer en versión familiar o presentar en plato hondo y decorar con una hojita de perejil y un poco de pimienta recién molida.
Ingredientes para hacer una exquisita cazuela de mejillones
- 2 kg de mejillones
- 2 cebollas medianas
- 2 hojitas de laurel
- Unas ramitas de perejil
- 1 taza de vino blanco
- 300 gramos de champiñones
- 100 gramos de manteca
- 2 cucharadas de harina o maicena
- 200 ml de crema de leche
- Sal y pimienta (a gusto)
Paso a paso: cómo cocinar cazuela de mejillones
- Lavamos todos los mejillones y los seleccionamos.
- Lavamos el perejil. Pelamos la cebolla, la lavamos y cortamos en trozos irregulares. Limpiamos los champiñones o utilizamos los de lata.
- En una olla colocamos los mejillones, los trozos de cebolla, un poco de perejil (ya que también utilizaremos en la decoración y presentación del plato), laurel y el vino. Dejamos que se cocine por unos cinco minutos a fuego medio.
- Escurrimos los mejillones y reservamos el caldo de cocción.
- Con la ayuda de un tenedor vamos sacando los mejillones de las valvas (que es donde están como pegadas o adheridas). Reservamos.
- Luego si tenemos champiñones de lata, los escurrimos y guardamos parte del jugo. Luego los cortamos en lonjas y reservamos.
- En una sartén colocamos la mitad de la manteca y salteamos los hongos. Le agregamos las cucharadas de harina, mientras mezclamos todo con la ayuda de una cuchara de madera.
- Cuando estén dorados, agregamos un poco del caldo de cocción de los mejillones y también agregamos la crema. Mezclamos durante dos minutos hasta que se integre.
- Luego añadimos la crema de leche, mezclamos y dejamos que hierva. Apagamos el fuego.
- Rectificamos sabores. Chequeamos si le falta sal y pimienta.
- Finalmente, decoramos con perejil.