La receta perfecta para los días frescos y de lluvia. Foto: Imagen creada con Gemini IA

La cazuela de mejillones es un clásico para los que adoran la gastronomía de mar. Lo cierto es que es una receta sencilla, que no requiere de mucho tiempo y tampoco de grandes técnicas para resolverla satisfactoriamente. Hoy tendremos en cuenta algunos ingredientes que potenciarán los sabores de esta cazuela, como los champiñones y el perejil.

Para los aficionados a la cocina hogareña, esta preparación casera también es válida para reemplazarla por almejas. Lo que sí hay que tener en cuenta que los mejillones deben estar todos cerrados, caso contrario hay que desecharlos.

Tips para lograr que tu cazuela quede más sofisticada y elegante en su presentación

Si estás buscando darle un punto adicional para que sea una receta más sofisticada, es válido agregarle langostinos. Otro dato a tener en cuenta: si tenés caldo casero en casa, mejor. Aunque también se puede resolver con caldo de verduras comprado en el supermercado.

Cazuela de mejillones: si tenés caldo casero en casa, agregalo para sumarle muchísimo sabor. Foto: Generada con Gemini IA

A la hora de servir este plato, se puede hacer en versión familiar o presentar en plato hondo y decorar con una hojita de perejil y un poco de pimienta recién molida.

Ingredientes para hacer una exquisita cazuela de mejillones

2 kg de mejillones

2 cebollas medianas

2 hojitas de laurel

Unas ramitas de perejil

1 taza de vino blanco

300 gramos de champiñones

100 gramos de manteca

2 cucharadas de harina o maicena

200 ml de crema de leche

Sal y pimienta (a gusto)

La cazuela de mejillones es un plato ideal para disfrutar en días frescos y sorprender a tus seres queridos en casa. Foto: Imagen creada con Gemini IA

Paso a paso: cómo cocinar cazuela de mejillones