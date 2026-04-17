En pocos pasos podrás cocinar estas riquísimas galletas de avena y frutos secos que salvarán cualquier desayuno o merienda. Foto: Generada con Gemini IA

Las galletas de avena nunca fallan. Son ideales para acompañar el mate de las meriendas o los desayunos, y también cuando hay antojo de algo dulce. Esta es una receta saludable. Si estás pensando en incorporar frutos secos en tus preparaciones, la avena combina a la perfección con las pasas de uva. Solo hay que considerar que son más ricas cuando están blandas; para eso, hay que dejarlas unos minutos en remojo con agua tibia.

La receta de hoy se resuelve con pocos ingredientes. En el caso de no tener horno, con mucha paciencia en una sartén también se les puede dar cocción. La diferencia será que quedarán menos crocantes, pero igual de ricas.

Para quienes prefieren incorporar el uso de otras harinas y no solo la de trigo, hay muchas opciones: avena, arroz, harina de garbanzo, almendras y muchas alternativas más, según la receta y el bolsillo.

En esta receta, se usarán tres ingredientes claves a la hora de pensar en nuestra salud y energía.

Una receta fácil y saludable, que se resuelve en pocos pasos. Foto: Ph Freepik

¿Qué propiedades tienen la avena, las pasas de uva y las nueces?

Hoy pensamos en una receta con menos azúcar, ya que las pasas de uva contienen azúcares naturales como la fructosa y la glucosa. Además, son ricas en antioxidantes, los cuales colaboran en combatir el envejecimiento celular. Por si fuera poco, contienen fibra, lo que ayuda a la digestión.

La avena se viene utilizando desde hace tiempo en múltiples recetas, tanto dulces como saladas. Es un gran ingrediente para tener en casa y resolver un montón de recetas. Este cereal es muy completo, ya que es rico en fibra, ayuda a regular el azúcar en sangre y contiene vitaminas y minerales como el hierro, el magnesio, el zinc y vitaminas del grupo B.

Para esta preparación se eligió a las nueces por su sabor y textura suave. Se pueden dorar en una sartén si se quiere dar un aroma más intenso a las galletas, pero con un puñado ya se obtienen muchos beneficios al incorporarlas en tu alimentación. Las nueces aportan Omega-3, una grasa saludable que cuida el corazón; también contienen antioxidantes, que son muy buenos para la memoria y el rendimiento mental.

Ingredientes para hacer unas ricas galletas de avena y frutos secos

Rinde para 30 unidades

75 gramos de avena en copos

100 gramos de harina de avena

50 gramos de manteca

1 huevo mediano

50 gramos de nueces

Pizca de sal

Opcional: canela

Galletitas de avena y chocolate. Foto: Pexels

Paso a paso para unas ricas galletas de avena y frutos secos

Precalentar el horno a 180 grados durante 10 minutos. Engrasar la bandeja con mantenca y agregarle harina de avena (o la que más prefieras). Separar todos los ingredientes a utilizar. Tomar un recipiente, agregarle las pasas de uva y llenar con agua tibia. Dejar en reposo por unos cinco minutos, luego escurrir y reservar. En un recipiente colocamos todos los ingredientes secos e integramos. Luego agregamos los húmedos y hacemos una masa. Una vez que está todo integrado, la estiramos y guardamos con un film en la heladera por 30 minutos. Con la masa estirada cortamos con cuchillo o cortante de galletas, vaso o tapa. Le damos forma a las galletas. Ordenamos las galletas en la bandeja y llevamos al horno por 160 grados durante 8 minutos. Controlar que queden doradas.

¡Si te gustó esta receta, compartila! Encontrá más ideas de menús semanales, tips, consejos y más recetas dulces y saladas en nuestra sección Recetas.