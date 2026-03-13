Pastas, fideos, comida. Foto: Unsplash.

Las pastas se encuentran entre los alimentos más populares y consumidos en todo el mundo. Sin embargo, la manera en que muchas personas las preparan no siempre es la ideal: suelen cocinarlas completamente en agua, colarlas y recién después mezclarlas con la salsa. Ignacio Feibelmann, reconocido cocinero, explicó por qué este método no es el más efectivo y cuál es la forma correcta de lograr una pasta más sabrosa.

Por qué conviene terminar la cocción en la salsa

Según Feibelmann, la pasta no debería finalizar su cocción en el agua, sino incorporarse a la salsa para terminar de cocinarse allí. Esto permite que se genere una emulsión entre la grasa, el almidón liberado por la pasta y un poco del agua de cocción, lo que ayuda a que la salsa se adhiera mejor y que los sabores penetren en cada porción.

“El error común es cocinar la pasta, colarla y recién después sumarla a la salsa. La pasta se termina de cocinar en la salsa, no en el agua”, explicó el chef en un video publicado en su cuenta de Instagram.

El error que arruina la pasta. Foto: Unsplash.

Beneficios de este método

Aplicar este sencillo truco aporta varias ventajas al plato final:

La pasta absorbe de manera más efectiva el sabor de la salsa.

Se crea una emulsión que hace que la preparación quede más ligada.

La salsa adquiere una textura más cremosa y brillante.

Los sabores se integran de manera uniforme en todo el plato.

La salsa se adhiere mejor a la pasta.

Se puede controlar el punto de cocción y evitar que la pasta quede pasada.

Cómo hacerlo correctamente

Hervir la pasta en abundante agua con sal. Retirar de la olla uno o dos minutos antes de que esté al dente. Reservar un poco del agua de cocción. Incorporá la pasta directamente a la sartén con la salsa caliente. Agregá una pequeña cantidad del agua reservada. Mezclá durante los últimos minutos para formar la emulsión. Terminá de cocinar la pasta en la salsa hasta alcanzar el punto deseado.

El error que arruina la pasta. Foto: Unsplash.

Errores frecuentes a evitar

Para que el plato quede perfecto, conviene prestar atención a estos puntos:

No dejar que la pasta se pase en el agua, ya que seguirá cocinándose en la salsa.

No desechar todo el agua de cocción, porque ayuda a formar la emulsión.

Evitar añadir demasiada agua de golpe para que la salsa no quede aguada.

Mantener la salsa caliente antes de sumar la pasta.

Mezclar de manera constante en los últimos minutos para integrar bien la preparación.

Siguiendo estos consejos, la pasta queda más sabrosa, con una salsa más homogénea, brillante y adherida, y con una textura uniforme en cada bocado.