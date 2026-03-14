Cómo hacer el mejor asado Foto: Foto generada con IA

¿Existe una fórmula exacta para que el asado salga perfecto siempre? La respuesta es sí… y la da la ciencia. Lejos del mito de que “cada parrillero tiene su maña”, hoy la física, la química y la microbiología explican por qué algunas carnes quedan jugosas y doradas y otras terminan secas o quemadas.

Esta guía resume los principios científicos más sólidos para un asado memorable, respaldados por divulgadores como Diego Golombek y estudios gastronómicos recientes.

Festival del asado en CABA Foto: Turismo Buenos Aires

1. El fuego: la base del sistema

Todo empieza antes de que la carne toque la parrilla. La combustión de la leña o el carbón libera energía que luego se transforma en calor estable cuando aparecen las brasas. Ese momento es clave, porque solo con brasas se logran temperaturas equilibradas y predecibles.

La ciencia describe tres formas de transferencia de calor en el asado:

Radiación: calor directo que emiten las brasas.

Convección: el aire caliente que circula alrededor de la carne.

Conducción: el calor que avanza desde la superficie hacia el interior.

Controlar ese equilibrio es la diferencia entre un exterior lindo y un centro crudo, o un quemado total.

2. La carne: humedad, reacción de Maillard y textura

Antes de la cocción ya hay procesos en marcha. Si la superficie está húmeda, el calor primero deberá evaporar esa agua, retrasando el dorado. Cuando está seca, en cambio, ocurre más rápido la famosa reacción de Maillard, un proceso entre azúcares y aminoácidos que crea más de 200 compuestos aromáticos responsables del color marrón y el aroma del asado.

Este fenómeno aparece a temperaturas superiores a 140–165 °C, por eso es importante evitar mojar la carne al inicio o cubrirla innecesariamente.

3. La parrilla: zonas de calor y control del proceso

Los especialistas recomiendan dividir la parrilla en dos zonas:

Calor fuerte: para sellar y generar sabor.

Calor medio o bajo: para completar la cocción sin quemar el exterior.

Alejar demasiado la carne de las brasas la seca. Acercarla en exceso provoca un exterior quemado con interior crudo. Golombek lo explica claramente en El parrillero científico.

El asado de tira, un emblema argentino Foto: Municipalidad

4. La temperatura interna: el secreto de los parrilleros profesionales

El punto de cocción ya no se mide solo “al tacto”. Hoy los expertos recomiendan controlar la temperatura interna:

Mínimo seguro: 63 °C para evitar bacterias comunes.

Puntos más jugosos: entre 55 °C y 60 °C para carnes rojas.

Esto garantiza textura ideal y jugosidad controlada científicamente.

5. El reposo: donde la magia final ocurre

Cuando retirás la carne, el calor residual sigue actuando. En esos minutos los jugos se redistribuyen y la fibra se relaja. Si cortás inmediatamente, todo se pierde en la tabla; si esperás, el interior retiene sabor y humedad.

El asado perfecto no es suerte, es método

La ciencia confirma que cada etapa importa: brasas estables, carne seca para lograr Maillard, control de zonas de calor, temperatura interna precisa y reposo final. Aplicar estos principios transforma cualquier parrillero ocasional en uno confiable y consistente.El asado deja de ser intuición para convertirse en un ritual predecible… y espectacular.