Marquise de chocolate fit: la receta de solo 5 pasos para un postre navideño diferente

El gran secreto de esta receta está en el equilibrio entre lo aireado y lo denso, una textura que se logra sin necesidad de agregar harina.

Marquise de chocolate. Foto: Uno

La marquise de chocolate es un clásico de la repostería francesa, creado en honor a las marquesas del siglo XVIII. Su textura suave, parecida a una mousse densa, pero sin harina, la convierte en un postre sofisticado pero muy fácil de hacer en casa.

Combina la densidad y untuosidad de un mousse de chocolate, pero sin incorporar harina, lo que la vuelve apta para quienes siguen una dieta libre de gluten. Se conserva en heladera por hasta 5 días, siempre cubierta para que no absorba olores y mantenga su textura cremosa.

Al no llevar harinas refinadas, esta versión resulta ideal para quienes buscan opciones más livianas o adaptadas a un estilo de alimentación fit, sin resignar placer ni calidad.

Cómo hacer una marquise sin harinas Foto: Instagram @abi_pasteleria

Receta de marquise de chocolate

Ingredientes

200 g de chocolate semiamargo

100 g de manteca

4 huevos

120 g de azúcar

1 cucharadita de esencia de vainilla

Paso a paso

Derretir el chocolate junto con la manteca a baño María o en el microondas, usando intervalos cortos y mezclando hasta lograr una crema lisa y brillante. Batir los huevos con el azúcar hasta obtener una mezcla bien espumosa y de color claro. Este paso es clave para la textura final. Incorporar la vainilla y sumar el chocolate derretido en forma de hilo, mezclando con movimientos envolventes para no perder aire. Volcar la preparación en un molde enmantecado y llevar a horno precalentado a 170 °C durante unos 25 minutos. El centro debe quedar firme, pero húmedo. Dejar enfriar por completo antes de desmoldar. La marquise toma mejor cuerpo con el reposo.

