Marquise de chocolate fit: la receta de solo 5 pasos para un postre navideño diferente
El gran secreto de esta receta está en el equilibrio entre lo aireado y lo denso, una textura que se logra sin necesidad de agregar harina.
La marquise de chocolate es un clásico de la repostería francesa, creado en honor a las marquesas del siglo XVIII. Su textura suave, parecida a una mousse densa, pero sin harina, la convierte en un postre sofisticado pero muy fácil de hacer en casa.
Combina la densidad y untuosidad de un mousse de chocolate, pero sin incorporar harina, lo que la vuelve apta para quienes siguen una dieta libre de gluten. Se conserva en heladera por hasta 5 días, siempre cubierta para que no absorba olores y mantenga su textura cremosa.
Al no llevar harinas refinadas, esta versión resulta ideal para quienes buscan opciones más livianas o adaptadas a un estilo de alimentación fit, sin resignar placer ni calidad.
Receta de marquise de chocolate
Ingredientes
- 200 g de chocolate semiamargo
- 100 g de manteca
- 4 huevos
- 120 g de azúcar
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
Paso a paso
- Derretir el chocolate junto con la manteca a baño María o en el microondas, usando intervalos cortos y mezclando hasta lograr una crema lisa y brillante.
- Batir los huevos con el azúcar hasta obtener una mezcla bien espumosa y de color claro. Este paso es clave para la textura final.
- Incorporar la vainilla y sumar el chocolate derretido en forma de hilo, mezclando con movimientos envolventes para no perder aire.
- Volcar la preparación en un molde enmantecado y llevar a horno precalentado a 170 °C durante unos 25 minutos. El centro debe quedar firme, pero húmedo.
- Dejar enfriar por completo antes de desmoldar. La marquise toma mejor cuerpo con el reposo.
Receta del mousse de Nutella
Para cuatro porciones:
Ingredientes de la mousse de Nutella
- 200 ml de crema de leche fría
- 140 g de Nutella a temperatura ambiente
Cómo hacer mousse de Nutella
- Batir 200 ml de crema hasta que tenga textura como de yogur.
- Añadir 140 g de Nutella realizando movimientos envolventes para integrarla.
- Batir la mezcla hasta conseguir que quede homogénea.
- Repartir la mezcla en vasitos, taparlos con film transparente y reservar en la heladera durante unas 3 horas o hasta que la mousse esté completamente cuajada.
- Servir y disfrutar.