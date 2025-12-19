Ideales para el verano y la playa: las 3 recetas frescas y saludables para comer frente al mar en familia

Muchas personas descuidan su alimentación durante dicha época del año. Sin embargo, existen tres comidas muy nutritivas que pueden prepararse en la casa y llevarse a la playa. Conocé los ingredientes y el paso a paso de cada una de ellas.

Comidas saludables para comer en la playa durante el verano. Foto: Freepik.

El verano y las vacaciones suelen ir de la mano. Sin embargo, durante esta época del año, muchas personas descuidan su alimentación. Por este motivo, te ayudamos con tres recetas saludables que son ideales para preparar en tu casa, llevarlas a la playa y comerlas frente al mar.

Tres recetas de verano y saludables para llevar a la playa

1- Ensalada de lentejas y pimientos

Ensalada de lentejas y pimientos. Foto: Bon Viveur.

Ingredientes

300 gramos de lentejas cocidas

1 lata pequeña de maíz

1 lata de pimientos de piquillo

1/2 de pimiento verde

1/2 de cebolla morada

1 decilitro de aceite de oliva suave

3 cucharadas de vinagre de Módena

2 cucharadas de mostaza de grano

Sal y pimienta a gusto

El paso a paso de la preparación

Cortá en juliana, tiras finas, la cebolla y el pimiento verde. Mezclá con las lentejas escurridas, el maíz y los pimientos de piquillo (que puedes picar previamente). Prepará la vinagreta mezclando el vinagre, el aceite y la mostaza. Salpimentá. Aliñá en el momento de comer.

2- Salmorejo

Salmorejo. Foto: Bon Viveur.

Ingredientes

1 kilogramo de tomates pera

250 gramos de miga de pan de hogaza

1 diente de ajo

1 decilitro de aceite de oliva extra virgen

1 cucharadita de sal

1 cucharadita de vinagre (opcional)

El paso a paso de la preparación

Juntá el pan y los tomates cortado para que vayan mezclando sabores y se ablande el pan. Colocá en la batidora primero un poco de tomate y luego otro poco de pan. Batí y añadí, poco a poco, más tomate y pan junto al aceite, el ajo (previamente picado), la sal y el vinagre (opcional).

3- Sándwich con pan integral

Sándwich de pan integral. Foto: Bon Viveur.

Ingredientes

8 rebanadas de pan integral

8 lonchas de queso

2 tomates

1 puñado de rúcula

50 gramos de mantequilla

Mezcla de hierbas aromáticas

El paso a paso de la preparación

Prepará la mantequilla de hierbas mezclando la mantequilla en pomada con las hierbas aromáticas picadas. Lavá los tomates y cortalas en rodajas. Tostá las rebanadas de pan y cortalas en triángulos. Untá la mitad de las rebanadas con la mantequilla de hierbas. Poné sobre la mantequilla el queso, unas hojas de rúcula y unas rodajas de tomate. Tapá con el resto de rebanadas de pan integral.

