Sorprendé a todos en Año Nuevo con este postre irresistible: cómo preparar semifreddo de chocolate
Para la celebración de Año Nuevo son varias las opciones, pero a la hora del postre hay una delicia irresistible como es el “semifreddo”. Un helado fresco y fácil de preparar, ideal para sorprender sin pasar horas en la cocina.
De origen italiano, su nombre significa literalmente “medio frío” y define a la perfección su textura que es cremosa, aireada y suave, a mitad de camino entre un helado y una mousse. Se elabora a base de crema y huevos, y se sirve bien frío, lo que lo convierte en una receta clásica de las mesas europeas durante el verano. Con el paso del tiempo, se fue adaptando a distintos sabores y versiones, ganando lugar como un postre elegante pero accesible, perfecto para celebrar y cerrar el año con algo especial.
Cómo hacer un semifreddo
Ingredientes
Para el praliné
- 100 g azúcar blanca granulada
- 100 g nueces de cualquier tipo yo usé mitad almendras y mitad avellanas
- ½ cdta sal fina
Para el semifreddo
- 4 yemas
- 60 ml agua
- 60 g azúcar blanca
- 250 ml crema de leche fría (bátela con 4 cdas de azúcar flor / azúcar en polvo / azúcar impalpable / azúcar glas)
- 150 g chocolate bitter yo usé 65% cacao
Instrucciones
Para el praliné
- El caramelo, aunque no parezca, tiene una temperatura altísima. Ten cuidado de no quemarte y aleja a niños de la cocina.
- Mezcla las nueces con la sal. Reserva.
- Para el caramelo, espolvorea una capa fina del azúcar sobre una sartén. Asegúrate que la sartén esté súper limpia, si tiene impurezas o grasa va a cristalizar el caramelo. Te va a ayudar si la sartén es de color claro para que veas cómo se transforma el color. Pon la sartén a fuego medio.
- Cuando veas que el azúcar se empieza a derretir por los bordes y en otras zonas de la sartén, baja el fuego a medio-bajo y espolvorea más azúcar en esos lugares donde está derretida el azúcar. En ningún momento uses un utensilio para mezclar. Si necesitas mezclar, hazlo moviendo la sartén por el mango.
- Se va a seguir derritiendo el caramelo. Controla el calor para que no se te queme y si necesitas mezclar hazlo moviendo la sartén por el mango. Una vez derretido y dorado, agrega tus nueces, mezcla rápidamente con una espátula y transfiere el praliné a un mat de silicona o bandeja aceitada.
- Deja que se enfríe por completo y pícalo o procésalo.
Para el semifreddo
- Derrite el chocolate en el microondas en intervalos de 30 segundos, mezclando luego de cada intervalo. Alternativamente, puedes derretirlo en baño maría a fuego bajo. Reserva.
- Prepara un molde para pan de 22x11cm con papel mantequilla. Córtalo al tamaño del molde y pégalo en su lugar usando un poco de aceite vegetal frotado en el interior del molde.
- Pon las yemas en un bowl para batirlas y empieza a batirlas a velocidad baja para que no formen una capa seca encima.
- Pon a hervir el agua y azúcar a fuego medio. Deja que se disuelva por completo el azúcar y que rompa hervor. Una vez que el hervor esté fuerte (no tiene que espesar el almíbar), pon la velocidad del batido de las yemas al máximo y agrega el almíbar por el lado del bowl.
- Sigue batiendo las yemas a velocidad alta hasta que crezcan mucho y se enfríen a temperatura ambiente. Agrega el chocolate derretido e incorpóralo usando movimientos envolventes.
- En un bowl limpio, bate la crema de leche hasta que esté espumosa y brillante, no totalmente firme. Mezcla la crema con la preparación anterior con una espátula y usando movimientos envolventes. Agrega la mitad del praliné picado y también incorpóralo con movimiento envolventes.
- Vierte la mezcla dentro del molde y congélala por no menos de 8 horas.
- Para servir, dale la vuelta al molde y ponle el resto del praliné encima. Si está muy congelado, dale unos minutos antes de cortar y servir.