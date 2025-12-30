Sorprendé a todos en Año Nuevo con este postre irresistible: cómo preparar semifreddo de chocolate

De origen italiano, su nombre significa literalmente “medio frío” y define a la perfección su textura que es cremosa, aireada y suave.

Canal 26
Por Canal 26
martes, 30 de diciembre de 2025, 18:50
Semifreddo
Semifreddo Foto: cravingsjournal

Para la celebración de Año Nuevo son varias las opciones, pero a la hora del postre hay una delicia irresistible como es el “semifreddo”. Un helado fresco y fácil de preparar, ideal para sorprender sin pasar horas en la cocina.

De origen italiano, su nombre significa literalmente “medio frío” y define a la perfección su textura que es cremosa, aireada y suave, a mitad de camino entre un helado y una mousse. Se elabora a base de crema y huevos, y se sirve bien frío, lo que lo convierte en una receta clásica de las mesas europeas durante el verano. Con el paso del tiempo, se fue adaptando a distintos sabores y versiones, ganando lugar como un postre elegante pero accesible, perfecto para celebrar y cerrar el año con algo especial.

Cómo hacer un semifreddo

Ingredientes

Para el praliné

  • 100 g azúcar blanca granulada
  • 100 g nueces de cualquier tipo yo usé mitad almendras y mitad avellanas
  • ½ cdta sal fina
Semifreddo Foto: cravingsjournal

Para el semifreddo

También podría interesarte
Tras el tratamiento de la reforma laboral, el Gobierno proyecta en la legislación del trabajo rural: los detalles

Tras el tratamiento de la reforma laboral, el Gobierno proyecta en la legislación del trabajo rural: los detalles

El blanco no va más: el nuevo color tendencia para brillar en Año Nuevo y atraer la abundancia en 2026

El blanco no va más: el nuevo color tendencia para brillar en Año Nuevo y atraer la abundancia en 2026

  • 4 yemas
  • 60 ml agua
  • 60 g azúcar blanca
  • 250 ml crema de leche fría (bátela con 4 cdas de azúcar flor / azúcar en polvo / azúcar impalpable / azúcar glas)
  • 150 g chocolate bitter yo usé 65% cacao

Instrucciones

Para el praliné

  1. El caramelo, aunque no parezca, tiene una temperatura altísima. Ten cuidado de no quemarte y aleja a niños de la cocina.
  2. Mezcla las nueces con la sal. Reserva.
  3. Para el caramelo, espolvorea una capa fina del azúcar sobre una sartén. Asegúrate que la sartén esté súper limpia, si tiene impurezas o grasa va a cristalizar el caramelo. Te va a ayudar si la sartén es de color claro para que veas cómo se transforma el color. Pon la sartén a fuego medio.
  4. Cuando veas que el azúcar se empieza a derretir por los bordes y en otras zonas de la sartén, baja el fuego a medio-bajo y espolvorea más azúcar en esos lugares donde está derretida el azúcar. En ningún momento uses un utensilio para mezclar. Si necesitas mezclar, hazlo moviendo la sartén por el mango.
  5. Se va a seguir derritiendo el caramelo. Controla el calor para que no se te queme y si necesitas mezclar hazlo moviendo la sartén por el mango. Una vez derretido y dorado, agrega tus nueces, mezcla rápidamente con una espátula y transfiere el praliné a un mat de silicona o bandeja aceitada.
  6. Deja que se enfríe por completo y pícalo o procésalo.

Para el semifreddo

  1. Derrite el chocolate en el microondas en intervalos de 30 segundos, mezclando luego de cada intervalo. Alternativamente, puedes derretirlo en baño maría a fuego bajo. Reserva.
  2. Prepara un molde para pan de 22x11cm con papel mantequilla. Córtalo al tamaño del molde y pégalo en su lugar usando un poco de aceite vegetal frotado en el interior del molde.
  3. Pon las yemas en un bowl para batirlas y empieza a batirlas a velocidad baja para que no formen una capa seca encima.
  4. Pon a hervir el agua y azúcar a fuego medio. Deja que se disuelva por completo el azúcar y que rompa hervor. Una vez que el hervor esté fuerte (no tiene que espesar el almíbar), pon la velocidad del batido de las yemas al máximo y agrega el almíbar por el lado del bowl.
  5. Sigue batiendo las yemas a velocidad alta hasta que crezcan mucho y se enfríen a temperatura ambiente. Agrega el chocolate derretido e incorpóralo usando movimientos envolventes.
  6. En un bowl limpio, bate la crema de leche hasta que esté espumosa y brillante, no totalmente firme. Mezcla la crema con la preparación anterior con una espátula y usando movimientos envolventes. Agrega la mitad del praliné picado y también incorpóralo con movimiento envolventes.
  7. Vierte la mezcla dentro del molde y congélala por no menos de 8 horas.
  8. Para servir, dale la vuelta al molde y ponle el resto del praliné encima. Si está muy congelado, dale unos minutos antes de cortar y servir.