Sorprendé a todos en Año Nuevo con este postre irresistible: cómo preparar semifreddo de chocolate

Semifreddo Foto: cravingsjournal

Para la celebración de Año Nuevo son varias las opciones, pero a la hora del postre hay una delicia irresistible como es el “semifreddo”. Un helado fresco y fácil de preparar, ideal para sorprender sin pasar horas en la cocina.

De origen italiano, su nombre significa literalmente “medio frío” y define a la perfección su textura que es cremosa, aireada y suave, a mitad de camino entre un helado y una mousse. Se elabora a base de crema y huevos, y se sirve bien frío, lo que lo convierte en una receta clásica de las mesas europeas durante el verano. Con el paso del tiempo, se fue adaptando a distintos sabores y versiones, ganando lugar como un postre elegante pero accesible, perfecto para celebrar y cerrar el año con algo especial.

Cómo hacer un semifreddo

Ingredientes

Para el praliné

100 g azúcar blanca granulada

100 g nueces de cualquier tipo yo usé mitad almendras y mitad avellanas

½ cdta sal fina

Para el semifreddo

4 yemas

60 ml agua

60 g azúcar blanca

250 ml crema de leche fría (bátela con 4 cdas de azúcar flor / azúcar en polvo / azúcar impalpable / azúcar glas)

150 g chocolate bitter yo usé 65% cacao

Instrucciones

Para el praliné

El caramelo, aunque no parezca, tiene una temperatura altísima. Ten cuidado de no quemarte y aleja a niños de la cocina. Mezcla las nueces con la sal. Reserva. Para el caramelo, espolvorea una capa fina del azúcar sobre una sartén. Asegúrate que la sartén esté súper limpia, si tiene impurezas o grasa va a cristalizar el caramelo. Te va a ayudar si la sartén es de color claro para que veas cómo se transforma el color. Pon la sartén a fuego medio. Cuando veas que el azúcar se empieza a derretir por los bordes y en otras zonas de la sartén, baja el fuego a medio-bajo y espolvorea más azúcar en esos lugares donde está derretida el azúcar. En ningún momento uses un utensilio para mezclar. Si necesitas mezclar, hazlo moviendo la sartén por el mango. Se va a seguir derritiendo el caramelo. Controla el calor para que no se te queme y si necesitas mezclar hazlo moviendo la sartén por el mango. Una vez derretido y dorado, agrega tus nueces, mezcla rápidamente con una espátula y transfiere el praliné a un mat de silicona o bandeja aceitada. Deja que se enfríe por completo y pícalo o procésalo.

Para el semifreddo