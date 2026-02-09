Receta en 15 minutos: todos los trucos para unos panqueques caseros perfectos y sin grumos
Aprenderse de memoria esta receta puede mejorar cualquier comida, en pocos pasos ¡unos suaves panqueques!
Los que necesitan de la excusa para comer dulce, salado o preparar un roll ¡los panqueques son la mejor respuesta! En pocos pasos tendrás la receta de una masa suave y neutra útil para postres, desayunos, almuerzos y cenas.
Si bien muchos esperan a las fiestas para hacer la Torre de Panqueques, hoy sobrarán los motivos porque en quince minutos vas a ¡cumplirte el antojo!
Para los amantes de las recetas dulces funciona perfectamente con helado, dulce de leche, crema de frutos secos, trozos de fruta fresta ¡y también un poco de crema chantilly! Sobre gustos, los colores y ¡los sabores! Si te faltan ideas para versiones saladas: con pollo, zanahoria rallada y mayonesa casera; un poco de palta y tomate picado ¡o la inventiva de adicionar lo que hay en la heladera!
La receta de los panqueques lleva poco tiempo y un mínimo de complejidad, evitar los grumos. Para ello es óptimo contar con un batidor o varillas, en caso que queden burbujas de harina podés pasar por un colador o ayudarte con el mixer. Ahora bien, tocan los detalles para los panqueques.
Ingredientes para estos panqueques súper fáciles
- 250 gramos de leche
- 125 gramos de harina
- 2 huevos
- Una pizca de sal
Paso a Paso para los panqueques
Conviene tener reservado un colador o tamizador para evitar los grumos.
- Prepara un recipiente para tamizar toda la harina
- En otro recipiente tenés que cascar los huevos y batirlos, agrego la leche y bato durante unos minutos hasta que quede homogéneo.
- Luego deberás agregar la harina y continua batiendo, poco a poco integramos hasta que no hayan grumos. Debe quedar homogénea y sin burbujas. Caso contrario podés pasar la mezcla por el tamizador o ayudarte con el mixer o licuadora
- Preparamos una sartén antiadherente con un poco de materia grasa ( aceite o manteca ) con la ayuda de un cucharón vertemos una medida y esparcimos la mezcla por toda la base
- Dejamos que se cocine de cada lado y nos ayudamos con una espátula para voltearlo.
- Ahora sí, tenemos los panqueques listos, quedará debatir que se le adiciona ¡para disfrutar al máximo esta receta!