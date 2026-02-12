Desayuno exprés: cómo hacer hotteok, el panqueque coreano relleno que es tendencia. Foto: Pinterest.

La gastronomía coreana sigue ganando terreno en todo el mundo, y uno de sus clásicos más tentadores es el hotteok, un panqueque relleno que combina un exterior crocante y dorado con un interior dulce que se derrite al primer mordisco.

Tradicional en los puestos de comida callejera de Corea del Sur, esta receta puede prepararse en apenas 20 minutos y con ingredientes básicos que suelen estar en cualquier cocina.

El hotteok se elabora a partir de una masa sencilla con harina, levadura, azúcar, sal, agua tibia y aceite. Una vez lista, se rellena con una mezcla aromática de azúcar negra o rubia, canela y frutos secos picados, como nueces o maní. Al cocinarse en la sartén, el azúcar se funde y genera una textura espesa y brillante que convierte cada bocado en una experiencia irresistible.

¿Por qué el hotteok es ideal para el desayuno o la merienda?

Este panqueque coreano no solo destaca por su sabor, sino también por su practicidad:

Se prepara sin horno y en pocos minutos.

Aporta energía rápida gracias a su combinación de masa caliente y relleno dulce.

Es una alternativa original frente a las opciones tradicionales.

Combina una textura crocante por fuera y suave por dentro.

Puede acompañarse con café, té o leche sin perder protagonismo.

Además, es una excelente opción para compartir en reuniones familiares o como merienda diferente durante el fin de semana.

Cómo hacer hotteok en casa, paso a paso

Ingredientes (salen de 6 a 8 unidades)

Para la masa:

1 taza de harina 000.

1 cucharada de azúcar.

½ cucharadita de sal.

½ cucharadita de levadura seca.

½ taza de agua tibia.

1 cucharada de aceite.

Ingredientes

Para el relleno:

3 cucharadas de azúcar negra o rubia.

½ cucharadita de canela.

2 cucharadas de nueces o maní picado.

Preparación

Mezclar en un bowl la harina, el azúcar, la sal y la levadura. Incorporar el agua tibia y el aceite, integrando hasta obtener una masa blanda y homogénea. Dejar reposar durante 10 minutos para que leve ligeramente. Preparar el relleno combinando azúcar, canela y frutos secos. Dividir la masa en bollitos, aplastarlos, colocar el relleno en el centro y cerrar formando una bolita. Cocinar en una sartén con un poco de aceite a fuego medio, aplastando suavemente, hasta que estén dorados de ambos lados.

El resultado es uno de los dulces más representativos de la cultura coreana, con un contraste perfecto entre el exterior crocante y el interior derretido.

En tiempos donde las recetas rápidas y caseras ganan protagonismo, el hotteok se posiciona como una alternativa simple, económica y diferente para renovar el desayuno o la merienda sin complicaciones.