De Corea del Sur a CABA: el local donde podés probar los sándwiches virales de Tik Tok y los icónicos “bubble ice tea”

La ciudad recibe una propuesta gastronómica que combina la comida callejera coreana con ingredientes locales, ofreciendo sandwiches con rellenos originales, pan brioche dorado y combinaciones de sabores que prometen convertirse en los favoritos de los porteños.

Broché, nueva sandwichería coreana. Foto: Instagram / broche_ba.

La Capital Federal sumó un nuevo rincón gastronómico que promete sorprender a los amantes de la comida callejera internacional. Se trata de Broche, una sandwichería que trae a Buenos Aires los sabores más virales de Corea del Sur y que ya se está ganando un lugar destacado en el barrio porteño de Caballito.

En Broche, el protagonista indiscutido es el pan brioche dorado con manteca, una base suave y ligeramente dulce que se combina con rellenos innovadores que mezclan texturas y salsas inesperadas. En esta nota, te contamos cuáles son las opciones más destacadas del menú.

La sandwichería coreana viral de Caballito. Video: Instagram / bruncheandoenbsas.

Todo sobre Broche: la sandwichería coreana que llegó a Caballito y la está rompiendo

De acuerdo con los comentarios de los usuarios de Instagram en la cuenta @broche_ba y las reseñas de los comensales en Google Maps, las opciones más populares se encuentran:

Broche de Carne Braseada: $15.000.

Broche Clásico (vegetariano): $15.000.

Broche Revuelto: $14.000.

Mini Cakes: $9.800.

Frappé de Matcha y Pistacho: $7.500.

Es importante aclarar que todos los sandwiches incluyen papas fritas o ensalada de coleslaw, y se pueden acompañar con ice tea u otras bebidas virales al estilo “tienda de supervivencia” coreana, como frappé de matcha y pistacho.

Broché, nueva sandwichería coreana. Foto: Instagram / broche_ba.

Además, hay numerosas opciones dulces que cierran la experiencia de manera perfecta, las cuales incluyen mini cakes, waffles, cookies, cheesecake y opciones sin TACC.

Menú de Broche, nueva sandwichería coreana. Foto: Broche.

Ubicada en Río de Janeiro 588, Broche se posiciona como una propuesta única que combina la autenticidad de la comida callejera coreana con la particularidad de la gastronomía porteña. Según los clientes, la experiencia gastronómica es un “camino de ida”, gracias a la originalidad de sus combinaciones y la calidad de los ingredientes.

Con precios que van desde $7.500 por un frappé hasta $15.000 por sus sandwiches más elaborados, es una opción accesible para quienes quieran explorar sabores diferentes sin salir de Buenos Aires. La sandwichería no solo busca replicar la comida coreana, sino adaptarla al paladar local.

Broché, nueva sandwichería coreana. Foto: Instagram / broche_ba.

Cómo llega a Broche, en Caballito (CABA)

En auto:

En subte:

Línea B: la estación más cercana es Medrano, ubicada a aproximadamente 4 minutos a pie del destino.

En tren:

Línea Sarmiento: la estación más cercana es Caballito, ubicada a unos 10 minutos a pie del destino.

En colectivo: