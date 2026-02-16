Galani, dulce típico italiano. Foto: Pinterest.

Crujientes, livianos y cubiertos de azúcar impalpable, los galani son uno de los postres más famosos y tradicionales del Carnaval en Italia. Aunque cada región los llama de manera diferente, ya sea crostoli, chiacchiere o frappe, todos comparten una misma esencia: una masa fina frita que recuerda a las clásicas frutas de sartén españolas.

Este postre típico se consume especialmente durante las celebraciones previas a la Cuaresma y forma parte de una tradición que atraviesa siglos y fronteras. A continuación, te contamos un poco más de su historia y de cómo se prepara.

Un dulce de Carnaval con versiones en toda Europa

Lo curioso es que los galani no son una receta aislada. Existen variantes prácticamente idénticas en distintos países europeos:

En Francia: marveilles y bottereaux.

En Suiza: fasnachtschüechli.

En Portugal: coscorões.

En Polonia: faworki.

En España: orejas gallegas, hojuelas, orelletes, bunyetes y fritillas, entre otras.

Todas comparten una base similar de harina, huevos y azúcar, con pequeñas diferencias en proporciones o ingredientes adicionales como licor, ralladura de cítricos o levadura.

Según historiadores gastronómicos, la expansión de esta receta podría estar vinculada a antiguas comunidades judías asentadas en distintos territorios europeos. En el caso italiano, también se relaciona con las “frictilia” de la Antigua Roma, dulces fritos en manteca que se preparaban durante los Saturnales, festividades que anticipaban el espíritu festivo del Carnaval actual.

¿Cómo son los galani italianos?

La versión italiana se caracteriza por:

Una masa muy fina y elástica.

Mayor proporción de huevo.

Menor cantidad de grasa en comparación con otras variantes.

Textura ligera y crujiente.

Se cortan tradicionalmente en rectángulos y se les realiza una pequeña abertura central antes de freírlos.

Paso a paso: cómo preparar la receta tradicional del galani italiano

Ingredientes (para cuatro personas)

250 g de harina de trigo.

2 huevos.

45 g de azúcar.

15 g de manteca.

30 ml de grappa o aguardiente.

1 cucharadita de levadura.

Ralladura de limón.

Una pizca de sal.

Aceite de girasol para freír.

Azúcar impalpable para decorar.

Paso a paso

Colocar la harina en un bol y formar un hueco en el centro. Añadir los huevos, azúcar, levadura, aguardiente, ralladura de limón, sal y manteca blanda. Mezclar primero con tenedor y luego amasar hasta lograr una masa lisa y elástica. Formar una bola, cubrir y dejar reposar una hora. Estirar muy fino con rodillo o máquina de pasta. Cortar rectángulos de aproximadamente 10 x 20 cm y hacer un corte central. Freír en aceite a 160–170 °C hasta dorar. Escurrir sobre papel absorbente y espolvorear con azúcar impalpable.

El resultado es un dulce ligero, crujiente y profundamente festivo que demuestra cómo una misma receta puede adoptar distintos nombres y matices culturales sin perder su esencia.