Canal 26
Por Canal 26
jueves, 19 de febrero de 2026, 19:50
Grisines de chipá.
Grisines de chipá. Foto: Captura Edgardo Rios Cocinero.

Los grisines de chipá son la elección ideal cuando aparece el antojo de algo rico y crocante, ya que se preparan con pocos ingredientes y se disfrutan tanto con unos mates, en la merienda o en una picada con amigos.

Esta receta, sencilla y rápida, destaca por su sabor inigualable y la textura perfecta que combina lo crujiente por fuera con lo tierno por dentro, convirtiéndose en un clásico que nunca falla en la mesa.

Todos aquellos que sean fanáticos del típico chipá van a encontrar en estos grisines una versión distinta pero igual de tentadora. Mantienen ese gustito a queso que los hace tan irresistibles, pero en un formato más práctico y fácil de compartir. Son ideales para tener siempre a mano, porque se conservan bien y se vuelven un comodín perfecto para cualquier momento del día.

Los ingredientes necesarios para hacer los mejores grisines de chipá

  • Medio kilo de fécula de mandioca
  • 10 gramos de sal
  • 250 gramos de queso feteado
  • 100 gramos de queso sardo o parmesano para rallar
  • 2 huevos
  • 50 gramos de manteca o grasa de cerdo
  • Jugo de 2 naranjas
  • 100 ml de agua


Grisines de chipá, paso a paso

  1. Cortar en tiras el queso feteado hasta que quede bien pequeño y se desarme. Ese queso, incluso el destinado a rallar, se coloca en un recipiente junto con la fécula y la sal.
  2. Incorporar la manteca derretida, los huevos y el jugo de naranja natural, que aporta un sabor distinto y refrescante (aunque puede reemplazarse por leche).
  3. Con las manos, se comienza a integrar la mezcla; si resulta demasiado pegajosa, se agrega un poco de agua para facilitar el amasado.
  4. Se pasa a una mesada para terminar de unirla hasta obtener una textura lo más homogénea posible.
  5. Se corta en bollos y luego se forman tiras largas.
  6. No es necesario dejar descansar la masa: una vez listas las tiras, se colocan en una placa para horno y se cocinan a 180 grados durante unos 15 minutos aproximadamente.

El resultado son unos chipalitos dorados, crocantes y con un sabor delicioso.