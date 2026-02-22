Menú semanal saludable. Foto: Gemini IA.

Comer saludable no tiene por qué ser aburrido ni complicado. Muchas veces creemos que para llevar una alimentación equilibrada hace falta tiempo de sobra, pero la realidad es que con una buena organización semanal todo se vuelve más simple. Planificar el menú no solo ayuda a comer mejor, sino también a ahorrar dinero.

Un menú semanal con recetas saludables permite combinar de forma equilibrada proteínas, carbohidratos y verduras sin caer en la monotonía. La clave está en elegir preparaciones fáciles, con ingredientes accesibles y técnicas de cocción prácticas como el horno, la plancha o el vapor.

Menú semanal del lunes 23 de enero al domingo 1 de febrero

1- Lunes: Revuelto de zapallitos con morrón, cebolla, huevo y arroz yamaní

El arroz yamaní aporta carbohidratos complejos, que brindan energía sostenida, además de fibra y algo de proteína vegetal. El huevo suma proteínas de alto valor biológico, junto con hierro, zinc y vitamina B12. Las verduras completan el plato con agua, fibra, vitaminas y minerales, favoreciendo la saciedad y el buen funcionamiento digestivo.

Es una combinación equilibrada entre energía, proteínas de calidad y vegetales.

Revuelto de zapallitos y huevo. Foto: Unsplash.

2- Martes: Filet de merluza con morrón y cebolla, acompañada de puré mixto (papa y calabaza)

La merluza aporta proteínas de alto valor biológico y grasas saludables, lo que la convierte en una opción liviana y nutritiva. La papa suma almidón, un hidrato de carbono complejo que funciona como fuente principal de energía. La calabaza agrega betacarotenos (provitamina A), agua y fibra, además de potasio y antioxidantes que contribuyen a la salud general.

El resultado es un plato completo, con buen aporte proteico y carbohidratos de calidad, ideal para una comida balanceada.

Filet de merluza con morrón y cebolla. Foto: Freepik.

3- Miércoles: Milanesa de pollo o carne al horno con ensalada de remolacha, zanahoria y huevo

La carne aporta proteínas de alto valor biológico, fundamentales para el mantenimiento muscular. La remolacha y la zanahoria aportan fibra y antioxidantes. El huevo suma proteínas completas y grasas, además de vitaminas del complejo B.

Es un plato alto en proteínas, moderado en carbohidratos y con buen aporte de micronutrientes.

Milanesa de pollo al horno. Foto: Freepik.

4- Jueves: Costillitas de cerdo con mostaza, miel, cebolla y morrón acompañadas de arroz

El cerdo aporta proteínas de alto valor biológico y grasas saturadas. La miel suma hidratos de carbono simples, mientras que el arroz aporta carbohidratos complejos como principal fuente de energía. Las verduras agregan fibra, agua y vitaminas.

Es un plato energético, con buen aporte proteico y predominio de carbohidratos.

Costillita de cerdo al horno. Foto: Bon Viveur.

5- Viernes: Hamburguesas de carne caseras con ensalada de tomate, lechuga y zanahoria

La carne vacuna aporta proteínas completas, hierro y zinc, además de grasas. La ensalada suma fibra, agua y micronutrientes, ayudando a equilibrar el plato. Si se acompaña con pan integral, se agregan carbohidratos complejos y fibra.

Es un plato rico en proteínas que puede equilibrarse con una buena porción de vegetales.

6- Sábado: Pizza saludable de zanahoria

La base hecha con zanahoria y huevo aporta hidratos naturales, fibra y proteínas. El queso suma proteínas de alto valor biológico y grasas. Si se agrega harina integral en la masa, se incorporan carbohidratos complejos.

Es un plato mixto, con predominio de carbohidratos y grasas saludables si se controla el queso.

Pizza saludable. Foto: Unsplash.

7- Domingo: Canelones de ricota y espinaca con salsa de tomate natural

La ricota aporta proteínas y grasas, además de calcio. La espinaca suma fibra, hierro no heminico y antioxidantes. La masa del canelón aporta carbohidratos complejos. La salsa de tomate natural agrega vitaminas y antioxidantes como el licopeno.

Es un plato equilibrado en carbohidratos y proteínas, con aporte moderado de grasas.

Cómo hacer panqueques en 5 minutos. Foto Freepik

Receta para hacer pizza de zanahoria y sorprender

Ingredientes

250 grs zanahoria

60 grs queso port salud light o el que tengas

1 huevo

Ajo en polvo, pimienta y sal

Salsa de tomate

Queso port salud light o el que más te guste

Tomate en rodajas

Receta para hacer pizza de zanahoria y sorprender. Foto Freepik.

Paso a Paso

Procesar la zanahoria. Envolver en un trapo y eliminar el exceso de agua. Incorporar el queso, el huevo, la sal, el ajo y la pimienta. Extender la masa sobre un papel manteca y dar forma de pizza con las manos. Con 1 cm de grosor. Hornear 20 minutos a 180ºC hasta que la masa pierda el agua y se dore. Extender la salsa de tomate natural hecha previamente, agregar el queso y tomates por encima. Hornear 5 minutos más para derretir el queso. Retirar del horno y agregar orégano.

Cómo armar un plato completo y nutritivo

La nutricionista Sofía Martínez (@nutri.sm) nos enseña a armar un plato completo:

Cómo armar un plato completo. Foto: Instagram @nutri.sm