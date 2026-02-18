Pizzería Orno. Foto: Instagram/orno.pizzeria.cantina

En la esquina de Guatemala y Gurruchaga, pleno corazón de Palermo, se encuentra la pizzería Orno, un lugar que propone una experiencia donde la cocina gira alrededor del fuego y el compartir con amigos. El espacio, amplio y descontracturado, combina mesas largas, barra activa y un horno a leña siempre encendido que marca el ritmo de cada servicio.

La carta tiene su principal plato, que es la pizza, y se empieza por una entrada que ya se volvió un clásico de la casa: la Montanara. Es una versión frita que tiene mortadella, straciatella y pesto. Esta porción es la previa de una propuesta que no le teme a los sabores intensos.

Los tipos de pizzas más destacados de Orno

La masa, elaborada con fermentación natural, se trabaja en dos estilos bien diferentes. De noche, aparecen las Napolitanas, de borde inflado y centro más suave; durante toda la jornada también están las Detroit, de base alta y crocante en los extremos, con ese dorado característico que las distingue. Se sirven en formatos pensados para compartir, ideales para probar más de una variedad en la mesa.

Entre las Detroit, la Pepperoni combina picante y dulzor con jalapeños, queso Sbrinz y un hilo de miel, y la de 4 porciones cuesta $38.000; la de Peras apuesta por un perfil más aromático con queso azul, salvia y amarettis, y para compartir cuesta $33.000; mientras que la Stracciatela suma ají molido, marinara, pangrattato y un toque de miel que equilibra cada bocado, y la de 4 porciones sale $38.000.

En clave Napolitana, la de Cuatro Quesos lleva mozzarella fior di latte y filante, queso azul, provolone ahumado y ciboulette, y sale $22.000; la Pumpkin integra calabaza ahumada, ricota, hinojo y hierbas frescas, y tiene un valor de $22.000; y la Margarita, que cuesta $22.000, mantiene la esencia tradicional con tomate, mozzarella y albahaca, demostrando que los clásicos siguen vigentes.

La barra acompaña con vermú de la casa servido en pingüino con soda de sifón, además de cócteles propios como el Negroni de la huerta —con una impronta vegetal gracias a la lechuga romana— y un Spritz de temporada liviano y refrescante. En Orno, la consigna es clara: buena comida, copas en alto y sobremesas que se estiran sin mirar el reloj.

Cómo llegar a Orno

En transporte público:

La opción más práctica es tomar la Línea D de subte hasta la estación Estación Palermo. Desde allí, se puede caminar aproximadamente entre 8 y 10 minutos por la zona de Palermo Soho hasta llegar a Orno. También se puede llegar en tren mediante la Línea San Martín, bajando en la estación Palermo, que se encuentra a pocas cuadras.

En cuanto a colectivos, varias líneas circulan por las avenidas cercanas como Santa Fe, Scalabrini Ortiz y Córdoba. Entre ellas se destacan el 39, 55, 15, 145 y 160, que dejan a pocos minutos a pie del destino.

En auto:

En vehículo se puede acceder fácilmente desde las principales avenidas del barrio como Santa Fe, Córdoba o Juan B. Justo. Si venís desde el centro porteño, lo más directo es tomar Avenida Santa Fe hasta la zona de Plaza Italia y luego ingresar hacia las calles internas de Palermo.