Fresca, sin conservantes y súper saludable: preparar esta deliciosa agua de frutas es muy fácil
Para mantenerse hidratado, incorporar vitaminas y refrescarse, con combinaciones infinitas.
A la hora de pensar bebidas refrescantes y saludables, además de incorporar vitaminas, ¡hay tantas opciones como frutas disponibles! Hoy haremos un agua fresca de frutas que siempre funciona: naranja y frutilla, pero las opciones son muchísimas y dependen de tu gusto e imaginación.
Las aguas de frutas de pueden hacer de diversas combinaciones: limón con menta o romero, pomelo y naranja, frutilla y limón, sandía y albahaca ¡y muchas más! Si disfrutas de las hierbas aromáticas ¡siempre adicionará sabor y mucha estética!
Cuando tenemos reuniones familiares o hasta una reunión de té o cumpleaños infantiles, es importante pensar en la estación de bebidas para que nuestros invitados estén hidratado, sobre todo cuando enfrentamos altas temperaturas.
A veces puede funcionar preparando las aguas frescas en distintas jarras de vidrio o botellones, también se puede diversificar con otras frutas.
Ahora te daremos los detalles de esta receta para que disfrutes una bebida colorida, fresca ¡y muy saludable!
Ingredientes para una deliciosa agua de frutas
Estas proporciones rendirá para 2 lts
- 3 naranjas
- 200 gramos de frutilla
- 2 cucharadas de miel
- menta (opcional)
Paso a Paso para esta deliciosa agua fresca
- Lavamos la fruta
- 1 de las naranjas la haremos jugo y las otras las cortamos en rodajas
- Cortamos las frutillas en trozos
- Preparamos las jarras, agregamos la fruta y la miel
- Completamos con agua y mezclamos ¡a disfrutar!