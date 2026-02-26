Agua de frutas para estar hidratados ¡y evitar los conservantes! Foto: Imagen creada con Gemini IA

A la hora de pensar bebidas refrescantes y saludables, además de incorporar vitaminas, ¡hay tantas opciones como frutas disponibles! Hoy haremos un agua fresca de frutas que siempre funciona: naranja y frutilla, pero las opciones son muchísimas y dependen de tu gusto e imaginación.

Las aguas de frutas de pueden hacer de diversas combinaciones: limón con menta o romero, pomelo y naranja, frutilla y limón, sandía y albahaca ¡y muchas más! Si disfrutas de las hierbas aromáticas ¡siempre adicionará sabor y mucha estética!

Para tener en cuenta, con un poco de fruta fresca ¡una deliciosa agua de frutas! Foto: Imagen creada con Gemini IA

Cuando tenemos reuniones familiares o hasta una reunión de té o cumpleaños infantiles, es importante pensar en la estación de bebidas para que nuestros invitados estén hidratado, sobre todo cuando enfrentamos altas temperaturas.

A veces puede funcionar preparando las aguas frescas en distintas jarras de vidrio o botellones, también se puede diversificar con otras frutas.

Ahora te daremos los detalles de esta receta para que disfrutes una bebida colorida, fresca ¡y muy saludable!

Ingredientes para una deliciosa agua de frutas

Estas proporciones rendirá para 2 lts

3 naranjas

200 gramos de frutilla

2 cucharadas de miel

menta (opcional)

Agua fresca de naranja y frutilla Foto: Imagen creada con Gemini IA

Paso a Paso para esta deliciosa agua fresca