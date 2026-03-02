Torta kladdkaka. Foto: Freepik.

El kladdkaka es un postre icónico de Suecia, similar a un brownie, pero con una textura más pegajosa y un centro siempre húmedo, envuelto por una capa exterior crujiente. Su nombre en sueco, que significa “torta pegajosa”, refleja perfectamente su característica principal. Este delicioso postre se prepara con ingredientes como cacao o chocolate, huevos, mantequilla, azúcar y harina, y es conocido por su densa textura que conquista a todos los que lo prueban.

En 2024, Taste Atlas, la prestigiosa guía culinaria, publicó su ranking de las 100 mejores tortas del mundo, y el kladdkaka se ubicó en el segundo lugar, solo detrás del sernik, una receta tradicional de Polonia.

Torta kladdkaka, postre de Suecia. Foto Freepik

Receta de la torta kladdkaka

Ingredientes para hacer la kladdkaka

150 grs de manteca (100grs se van a hacer noisette, avellana o marrón y 50grs común)

3 huevos

225 grs de azúcar blanca común

40 grs de cacao

180 grs de harina 0000 sin leudante

1 cdta de esencia de vainilla

1 pizca de sal fina común

Paso a paso para hacer la torta kladdkaka

Poner 100 gramos de manteca en una cacerola, cocinar hasta que se ponga doradita, dejar reposar y filtrar sobre 50 gramos de manteca a temperatura ambiente. Agregar 3 huevos de a uno integrando sin batir Por último agregar los secos tamizados: 225 gramos de azúcar, 40 gramos de cacao, 180 gramos de harina sin leudantes, una cucharadita de esencia de vainilla y una pizca de sal. Integrar todo bien y poner en un molde de 20 centímetros de diámetro con papel manteca en la base Hornear en un horno precalentado en 175 grados por 15 minutos. Tiene que quedar crocante por fuera y pegajosa por dentro. Desmoldar una vez fría y espolvorear con azúcar para disfrutar de este postre sueco que te va a encantar.

Con unos simples pasos podrás tener una de las tortas más deliciosas y versátiles del mundo. Desde tomar unos mates con amigos, hasta un festejo de cumpleaños en familia, este postre se lleva todos los elogios.