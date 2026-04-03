Receta fácil de tarta de atún cremosa y sin horno: se cocina en menos de 30 minutos y es perfecta para Semana Santa
Receta fácil de tarta de atún cremosa y sin horno: se cocina en menos de 30 minutos y es perfecta para Semana Santa
Durante la Semana Santa, muchas personas buscan opciones de comidas prácticas, económicas y sin carne roja, pero sin resignar sabor ni presentación. En ese contexto, las recetas rápidas y sin horno ganan protagonismo, especialmente para quienes quieren resolver una comida sin pasar demasiado tiempo en la cocina.
La tarta de atún cremosa sin horno es una de esas alternativas ideales: se prepara en pocos minutos, requiere ingredientes simples y ofrece un resultado fresco y delicioso. Perfecta tanto para un almuerzo liviano como para compartir, esta receta combina practicidad y sabor en una opción que siempre queda bien.
Ingredientes necesarios para preparar una tarta de atún cremosa
- 2 latas de atún (al natural o en aceite, bien escurridas)
- 200 g de queso crema
- 3 cucharadas de mayonesa
- 1 cebolla pequeña, bien picada
- 1 tomate chico, sin semillas y cortado en cubos
- 1 cucharada de jugo de limón
- Sal y pimienta a gusto
- Galletas saladas o tostadas (para la base)
Paso a paso: cómo hacer tarta de atún sin horno en menos de 30 minutos
- En un bowl, colocá el atún previamente escurrido y desmenuzalo con un tenedor. Agregá el queso crema y la mayonesa, mezclando bien hasta lograr una textura suave y homogénea.
- Incorporá la cebolla picada, el tomate y el jugo de limón. Condimentá con sal y pimienta a gusto. En una fuente, armá una base con galletas saladas o tostadas.
- Volcá la mezcla de atún por encima y distribuí de manera uniforme. Llevá a la heladera durante al menos 15 minutos para que tome consistencia.
Tarta de atún cremosa y sin horno: 3 tips para maximizar el sabor y evitar accidentes
- Escurrí bien el atún: este paso es clave para evitar que la preparación quede demasiado líquida.
- Enfriá antes de servir: aunque es tentador comerla enseguida, unos minutos en la heladera ayudan a que tome mejor textura.
- Probá antes de armar: ajustá la sal, pimienta o limón antes de montar la tarta para lograr un sabor equilibrado.
Más leídas