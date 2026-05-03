Milanesa. Foto: Freepik

Las milanesas son un verdadero clásico de la cocina argentina. De hecho, cerca del 90% de los argentinos las elige como su comida favorita. Muchos destacan, además, que prefieren la versión casera, especialmente la que preparaban sus madres o abuelas, lo que le agrega un fuerte componente emocional a este plato.

Pero lo cierto es que las milanesas más clásicas se cocinan fritas, pero esto puede generar que caigan pesadas porque no terminan siendo un plato muy sano. La otra alternativa es prepararlas al horno, pero a veces se endurecen de más. Por tanto, hay una tercera alternativa para cocinarlas y que puede resultar tan deliciosa y más sana.

Cómo cocinar milanesas más saludables

A fin de evitar el pan rallado y también freír la milanesa, existe esta forma de cocinarlas mucho más saludablemente. Para ello se necesitan los siguientes ingredientes:

Ingredientes para las milanesas más saludables

Pechugas de pollo o carne para milanesas

Huevo

Ajo y perejil

Condimentos a gusto

Puré de papas instantáneo

Sal a gusto

Paso a paso para la preparación

Para comenzar con la preparación, lo primero que tenés que hacer es cortar las pechugas en filetes finos o ablandar la carne si optaste por esa alternativa. En otro recipiente, batí algunos huevos y agregales sal a gusto junto con ajo y perejil finamente picados. También podés incorporar los condimentos que prefieras; la mostaza y el comino son excelentes opciones que realzan el sabor. En otro plato o fuente, colocá una buena cantidad de puré de papas instantáneo, del que viene en polvo para preparar. Pasá los filetes primero por la mezcla de huevo y luego empanalos con el puré. Llevá al horno con un chorrito de aceite o cociná en la freidora de aire durante unos 15 minutos, dándolos vuelta a mitad de cocción.

Con esta receta vas a obtener unas milanesas más saludables y, además, aptas para quienes no pueden consumir pan rallado, ya que son libres de gluten.