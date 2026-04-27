Locro el 1° de mayo Foto: Foto generada con IA Canal 26

El 1° de mayo, Día del Trabajador, vuelve a convertirse en una de las fechas más elegidas para una escapada corta cerca de Buenos Aires. Y si hay un destino que se destaca por su identidad criolla y su gastronomía tradicional, ese es San Antonio de Areco. Cada año, el pueblo se llena de visitantes que buscan celebrar la fecha con uno de los platos más emblemáticos de la cocina argentina: el locro.

Pulperías, bodegones históricos, parrillas y restaurantes del casco antiguo ya se preparan para una jornada de alta demanda, donde el locro vuelve a ser el protagonista absoluto del menú.

Cuánto cuesta comer locro en Areco este 1° de mayo

Para este viernes 1° de mayo, el precio del locro en San Antonio de Areco varía según el tipo de establecimiento, la cantidad servida y si se trata de un menú especial por la fecha patria. En líneas generales, los valores se manejan dentro de estos rangos:

Locro tradicional en restaurantes y parrillas Entre $10.000 y $15.000 por porción individual. Suelen ser platos abundantes, con choclo, porotos, zapallo, carne vacuna y cerdo, acompañados con salsa picante.

Locro en pulperías y bodegones criollos Desde $8.500 hasta $12.000 , muchas veces servido en cazuelas de barro y con pan casero incluido.

Locro para compartir (para dos personas) Entre $17.000 y $22.000 , ideal para parejas o grupos pequeños que buscan probar el plato sin pedir porciones individuales.

Menú patrio completoAlgunos locales ofrecen combos que incluyen locro, empanada o postre tradicional (pastelito o flan), con precios que rondan entre $16.000 y $20.000 por persona.

Como sucede todos los años, el locro suele agotarse temprano, especialmente al mediodía. Por eso, reservar con anticipación o llegar antes de las 13 es clave.

Dónde conviene comer locro en San Antonio de Areco

El casco histórico concentra la mayor parte de la oferta:

Pulperías tradicionales

Almacenes de ramos generales reconvertidos en restaurantes

Parrillas criollas con patios y mesas al aire libre

Muchos visitantes eligen comer temprano y luego caminar por el centro, visitar ferias artesanales o acercarse al río Areco para pasar la tarde.

También existe la opción para llevar, muy solicitada por quienes prefieren comer al aire libre o en casas de campo cercanas.

Por qué Areco es el lugar ideal para un 1° de mayo

San Antonio de Areco no solo ofrece buena comida. Su valor está en la experiencia completa: calles empedradas, casas coloniales, tradición gaucha viva y un ritmo mucho más tranquilo que el de los destinos masivos.

El 1° de mayo suele vivirse como una fecha festiva, con movimiento turístico, música en algunos espacios y un clima ideal para caminar y disfrutar del pueblo sin apuro.

Cómo llegar a San Antonio de Areco

Llegar es sencillo y rápido, lo que lo convierte en un plan perfecto por el día o para una noche.

En auto

Desde la Ciudad de Buenos Aires:

Tomar la Ruta Nacional 8 hacia Pilar.

Continuar hasta el kilómetro 113 .

Tiempo estimado: 1 hora 45 minutos (puede extenderse por tránsito del feriado).

El acceso está bien señalizado y desemboca directamente en el casco histórico.

En micro

Hay servicios regulares desde Retiro hacia San Antonio de Areco.

Duración del viaje: aproximadamente 2 horas .

Frecuencia reforzada en feriados y fines de semana largos.

Una vez en el pueblo

El centro histórico es compacto y se recorre caminando. Restaurantes, pulperías, museos y plazas están a pocas cuadras de distancia.

Un clásico que se renueva cada año

Comer locro en San Antonio de Areco el 1° de mayo es mucho más que un almuerzo: es una forma de celebrar la fecha con identidad, historia y sabor argentino. Con precios que se mantienen dentro de valores razonables y una oferta variada, el pueblo vuelve a consolidarse como uno de los destinos más elegidos para este feriado.