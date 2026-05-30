La pizza sin harina que pocos conocen: se hace con verdura y lleva solo 4 ingredientes
Una receta que tiene un gran potencial, es saludable, fácil de preparar y ayuda a reemplazar las harinas. Probá hacer esta preparación y soltá tu imaginación para usarla de distintas formas.
Hay verduras que les cuesta ganar su fama como el brócoli, la espinaca o la coliflor. Todo lo contrario sucede con la papa: todos las aman en cualquiera de sus presentaciones.
Pero con esta receta te será más fácil incorporarlas y hasta te dará ideas para que puedas incorporar esta hortaliza en tu alimentación. La coliflor es bajo en aporte calórico, es un crucífera de la misma familia que el repollo o el brócoli. Contiene fibra, vitamina C y antioxidantes ideal para hacer recetas saludables sin harina.
¿Cómo usar la harina de coliflor?
¿Sabías que al preparar la coliflor rallada y apenas cocido tenés a disposición muchas recetas? Hay múltiples opciones:
- Usarla como un arroz
- Hacerlo puré
- Utilizarla en sopas
- Usarla para un wrap saludable
La coliflor se convirtió en una muy buena opción por su textura. También porque absorbe los sabores fácilmente (aprovechá y condimentá a gusto). Por último, esta masa de verdura es más liviana e ideal para personas que no pueden consumir gluten o son celíacas.
La pizza de coliflor se convirtió en una de las comidas saludables y también más elegidas, gracias a su bajo contenido en harinas, su aporte de fibra y la versatilidad de esta hortaliza.
Ingredientes para hacer pizza de coliflor
- 2 huevos medianos
- 400 gramos de coliflor rallada
- Tomate a gusto
- 250 gramos de queso muzzarella
Paso a paso para cocinar una rica pizza de coliflor
- Lavar la coliflor y rallarla con la parte más finita del rallador.
- Tomar una sartén y con una cucharada de aceite cocinar por 5 minutos (cambiará apenas de color, no se debe dorar).
- Preparar una bandeja de horno con papel manteca en la base. Si hace falta, darle la misma forma del molde a utilizar.
- En un bowl, batir los huevos y agregar la coliflor tibia y ya rallada. Condimentar a gusto.
- Con el horno precalentado a 180 grados y el molde listo, colocar la mezcla haciendo presión y llevar al horno por 5 minutos.
- Cortar el queso en trozos y acomodarlo. Hornear por otros 10 minutos. Opcional: sumar tomate cortado en rodajas y un poco de orégano.
Fuentes consultadas:
- INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria)
- Ministerio de Agricultura de Argentina
- Fundación Española de la Nutrición
- Tua Saúde (nutrición y salud)
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