Melisa Bubica
Por Melisa Bubica
sábado, 30 de mayo de 2026, 13:12
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Pizza de coliflor, una opción sin harina ideal para los que buscan una alternativa saludable.
Pizza de coliflor, una opción sin harina ideal para los que buscan una alternativa saludable. Foto: Wikimedia

Hay verduras que les cuesta ganar su fama como el brócoli, la espinaca o la coliflor. Todo lo contrario sucede con la papa: todos las aman en cualquiera de sus presentaciones.

Pero con esta receta te será más fácil incorporarlas y hasta te dará ideas para que puedas incorporar esta hortaliza en tu alimentación. La coliflor es bajo en aporte calórico, es un crucífera de la misma familia que el repollo o el brócoli. Contiene fibra, vitamina C y antioxidantes ideal para hacer recetas saludables sin harina.

¿Cómo usar la harina de coliflor?

¿Sabías que al preparar la coliflor rallada y apenas cocido tenés a disposición muchas recetas? Hay múltiples opciones:

  • Usarla como un arroz
  • Hacerlo puré
  • Utilizarla en sopas
  • Usarla para un wrap saludable
¿Brócoli o Coliflor?. Foto: Freepik
No solo hervida o al horno: la coliflor es una hortaliza que podés comerla en formato pizza. Foto: Magnific

La coliflor se convirtió en una muy buena opción por su textura. También porque absorbe los sabores fácilmente (aprovechá y condimentá a gusto). Por último, esta masa de verdura es más liviana e ideal para personas que no pueden consumir gluten o son celíacas.

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La pizza de coliflor se convirtió en una de las comidas saludables y también más elegidas, gracias a su bajo contenido en harinas, su aporte de fibra y la versatilidad de esta hortaliza.

Ingredientes para hacer pizza de coliflor

  • 2 huevos medianos
  • 400 gramos de coliflor rallada
  • Tomate a gusto
  • 250 gramos de queso muzzarella
Pizza de coliflor: una receta saludable, fácil de hacer y con pocos ingredientes. Foto: Melisa Bubica Canal26.com

Paso a paso para cocinar una rica pizza de coliflor

  1. Lavar la coliflor y rallarla con la parte más finita del rallador.
  2. Tomar una sartén y con una cucharada de aceite cocinar por 5 minutos (cambiará apenas de color, no se debe dorar).
  3. Preparar una bandeja de horno con papel manteca en la base. Si hace falta, darle la misma forma del molde a utilizar.
  4. En un bowl, batir los huevos y agregar la coliflor tibia y ya rallada. Condimentar a gusto.
  5. Con el horno precalentado a 180 grados y el molde listo, colocar la mezcla haciendo presión y llevar al horno por 5 minutos.
  6. Cortar el queso en trozos y acomodarlo. Hornear por otros 10 minutos. Opcional: sumar tomate cortado en rodajas y un poco de orégano.

Fuentes consultadas:

  • INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria)
  • Ministerio de Agricultura de Argentina
  • Fundación Española de la Nutrición
  • Tua Saúde (nutrición y salud)

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