Pizza de coliflor, una opción sin harina ideal para los que buscan una alternativa saludable. Foto: Wikimedia

Hay verduras que les cuesta ganar su fama como el brócoli, la espinaca o la coliflor. Todo lo contrario sucede con la papa: todos las aman en cualquiera de sus presentaciones.

Pero con esta receta te será más fácil incorporarlas y hasta te dará ideas para que puedas incorporar esta hortaliza en tu alimentación. La coliflor es bajo en aporte calórico, es un crucífera de la misma familia que el repollo o el brócoli. Contiene fibra, vitamina C y antioxidantes ideal para hacer recetas saludables sin harina.

¿Cómo usar la harina de coliflor?

¿Sabías que al preparar la coliflor rallada y apenas cocido tenés a disposición muchas recetas? Hay múltiples opciones:

Usarla como un arroz

Hacerlo puré

Utilizarla en sopas

Usarla para un wrap saludable

No solo hervida o al horno: la coliflor es una hortaliza que podés comerla en formato pizza. Foto: Magnific

La coliflor se convirtió en una muy buena opción por su textura. También porque absorbe los sabores fácilmente (aprovechá y condimentá a gusto). Por último, esta masa de verdura es más liviana e ideal para personas que no pueden consumir gluten o son celíacas.

La pizza de coliflor se convirtió en una de las comidas saludables y también más elegidas, gracias a su bajo contenido en harinas, su aporte de fibra y la versatilidad de esta hortaliza.

Ingredientes para hacer pizza de coliflor

2 huevos medianos

400 gramos de coliflor rallada

Tomate a gusto

250 gramos de queso muzzarella

Pizza de coliflor: una receta saludable, fácil de hacer y con pocos ingredientes. Foto: Melisa Bubica Canal26.com

Paso a paso para cocinar una rica pizza de coliflor

Lavar la coliflor y rallarla con la parte más finita del rallador. Tomar una sartén y con una cucharada de aceite cocinar por 5 minutos (cambiará apenas de color, no se debe dorar). Preparar una bandeja de horno con papel manteca en la base. Si hace falta, darle la misma forma del molde a utilizar. En un bowl, batir los huevos y agregar la coliflor tibia y ya rallada. Condimentar a gusto. Con el horno precalentado a 180 grados y el molde listo, colocar la mezcla haciendo presión y llevar al horno por 5 minutos. Cortar el queso en trozos y acomodarlo. Hornear por otros 10 minutos. Opcional: sumar tomate cortado en rodajas y un poco de orégano.

Fuentes consultadas:

INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria)

Ministerio de Agricultura de Argentina

Fundación Española de la Nutrición

Tua Saúde (nutrición y salud)

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