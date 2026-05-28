Receta para hacer ñoquis de calabaza este 29. Foto: Freepik.

Los ñoquis de calabaza se destacan por su textura suave y su sabor delicadamente dulce, que los convierte en una alternativa ideal a los clásicos ñoquis de papa. Esta preparación casera ganó popularidad por su versatilidad y porque combina perfectamente con salsas cremosas, de tomate o manteca y salvia, logrando platos reconfortantes y llenos de sabor.

Además de ser una opción sabrosa, los ñoquis de calabaza permiten incorporar más vegetales a la alimentación de una manera simple y deliciosa. Su color intenso y su masa liviana los vuelven protagonistas tanto en comidas familiares como en propuestas gastronómicas más sofisticadas, especialmente durante las épocas más frescas del año.

Receta para hacer ñoquis de calabaza

Ingredientes para los ñoquis de calabaza

500 g de calabaza (zapallo)

150–200 g de harina de trigo (aprox.)

1 yema de huevo (opcional, da más firmeza)

Sal, pimienta y nuez moscada al gusto

Queso rallado (opcional)

Paso a paso para hacer los ñoquis de calabaza

Cocinar la calabaza: cortarla en cubos y hornéala o hiérvela hasta que esté bien blanda. Escurrirla muy bien (clave para que no quede masa pegajosa). Hacer un puré liso y dejar enfriar. Formar la masa: agregar sal, pimienta y nuez moscada. Incorporar la yema (opcional). Agregar harina de a poco hasta obtener una masa suave, no pegajosa. Dar forma a los ñoquis: dividir la masa en tiras largas tipo “churro”. Cortar pequeños trozos (2 cm aprox.). Opcional: pasarlos por un tenedor para hacerles las rayitas. Cocción: hervir agua con sal. Cocinar los ñoquis: cuando flotan, están listos (1–2 minutos). Retirarlos con espumadera.

Ñoquis de calabaza para el 29. Foto: Unsplash.

Salsa de hongos para acompañar los ñoquis de calabaza

Ingredientes:

250 g de champiñones o portobellos

1 diente de ajo

1/2 cebolla

200 ml de crema de leche

Un chorrito de vino blanco (opcional)

Aceite de oliva o manteca

Sal, pimienta y perejil

Salsa de hongos para acompañar los ñoquis. Foto: Unsplash.

Preparación:

Saltear la cebolla y el ajo picados con manteca o aceite. Agregar los hongos en láminas y cocinar hasta que larguen el agua y se doren. Añadir el vino blanco y dejar evaporar el alcohol. Incorporar la crema y cocinar 3–5 minutos hasta que espese un poco. Salpimentar y terminar con perejil fresco. Servir la salsa sobre los ñoquis bien calientes y, si quieres, agregar parmesano rallado arriba.

¿Por qué se comen ñoquis los 29?

Aunque no se sabe con certeza cuál es el origen de la costumbre de comer ñoquis de papa cada 29 de mes, hay varias teorías. Una de ellas nos lleva a la región italiana de Véneto, cuando un mártir cristiano -San Pantaleón- fue agasajado con un plato de ñoquis un 29 de julio. La historia cuenta que durante la comida, Pantaleón predijo que la pesca iba a mejorar en los próximos meses.

Todo se cumplió y, además, cuando levantaron el plato de Pantaleón, encontraron monedas de oro debajo. ¡Increíble!

¿Por qué se comen ñoquis los 29? Foto: Freepik.

Otra teoría es que la costumbre de comer pasta a fin de mes por ser un plato relativamente barato fue traída por los inmigrantes italianos y españoles que llegaron a nuestro país. Además, los italianos de mayor poder adquisitivo solían invitar a los menos pudientes, dejándoles algo de dinero debajo del plato para ayudarlos.

Por eso es que, tradicionalmente, en Argentina se acostumbra a poner un billete debajo de cada plato de ñoquis. Con el paso del tiempo, esto se extendió por todo el país y se convirtió en costumbre en nuestras familias. Entonces, a preparar unos súper ñoquis y por supuesto, nunca olvidarse de revisar debajo del plato, a ver si encontramos alguna sorpresa. ¡Buen provecho!