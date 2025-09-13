Los “drones de bolsillo” llegan a Argentina: cómo son, por qué no necesitan control remoto y cuál es su precio

Portátiles y autónomos, los vehículos aéreos no tripulados pesan menos de 200 gramos y ofrecen capacidades de grabación de video en calidad profesional.

Los nuevos "drones de bolsillo" que llegan al país. Foto: HOVERAir

Tan solo unas semanas después de presentar el primer dron comercial resistente al agua, la marca HOVERAir llegó a la Argentina con una nueva propuesta ideal para los fanáticos de la tecnología.

Los drones que ya están disponibles en el país son serie X1, lo que significa que son portátiles y autónomos: no necesitan de un control remoto para funcionar y son muy fáciles de usar.

Drones portátiles y autónomos. Foto: HOVERAir

Por su tamaño reducido, los drones HOVERAir X1 se presentan como una solución para quienes buscan registrar actividades al aire libre con contenido de alta calidad sin tener que cargar con equipos voluminosos. Tanto es así que el modelo base pesa solo 125 gramos.

Los dispositivos están dirigidos para una audiencia activa, como runners, ciclistas, esquiadores y surfers. También se dirige a aventureros urbanos que documentan sus viajes y rutinas de ejercicio, y a creadores de contenido que buscan producir material de alto nivel.

Las principales características de los “drones de bolsillo”:

La línea de drones HOVERAir que llega al país está compuesta por los modelos X1, X1 PRO y X1 PROMAX. Además, próximamente se sumará el HOVERAir AQUA.

HOVERAir X1

Este dron combina innovación y practicidad en un dispositivo compacto que pesa apenas 125 gramos, siendo totalmente portátil y desplegable. Su diseño incorpora una pantalla flexible con control remoto inteligente, lo que permite previsualizar y ajustar el cuadro en cualquier momento, ya sea desde la muñeca o incluso el bolso.

Con capacidad de despegar desde la palma en tan solo tres segundos y ofrecer más de cinco trayectorias de vuelos inteligentes, se convierte en una herramienta versátil para capturar imágenes únicas. Además, alcanza una velocidad de seguimiento de 24,14 km/h con rastreos avanzados y posibilita tomas en primer plano a 1,5 metros de distancia. La calidad de imagen está garantizada gracias a su resolución 2.7K Ultra HD, mientras que la aplicación móvil facilita la descarga y exportación de videos. Todo esto se ofrece a un precio de $732.999, con la opción de abonarlo en seis cuotas sin interés.

HOVERAir X1 PRO Estándar

Este modelo eleva la experiencia de vuelo y grabación con características diseñadas para usuarios exigentes. Equipado con HOVERCine para PROMAX, admite una profundidad de color de 10 bits y la gama cromática completa BT.709, lo que garantiza una reproducción fiel de los colores y una gradación tonal más detallada. Compacto y práctico, cuenta con certificación C0, pesa apenas 192 gramos y es lo suficientemente pequeño como para llevarlo en el bolsillo.

Incorpora la tecnología Captura Suave 2.0, que combina un gimbal de dos ejes con EIS y HL, asegurando videos fluidos y estables incluso en movimiento. Su capacidad de vuelo es otro de sus puntos fuertes, ya que alcanza hasta 5.500 metros de distancia y resiste vientos de hasta 38 km/h, lo que le permite operar en condiciones desafiantes. Todo esto está disponible por un precio de $1.315.999, con la posibilidad de pagarlo en seis cuotas sin interés.

Dos de los drones más innovadores del mundo llegan a Argentina. Foto: HOVERAir

HOVERAir X1 PROMAX

Diseñado para quienes buscan la máxima calidad en captura aérea, ofrece un rendimiento cinematográfico en un dispositivo compacto. Con la tecnología HOVERCine para PROMAX, admite una profundidad de color de 10 bits y la gama cromática completa BT.709, lo que asegura una reproducción precisa de los colores y una gradación tonal más rica.

Además, brinda un mayor rango dinámico y flexibilidad en posproducción, facilitando resultados profesionales. Este modelo permite grabar en resolución 8K, mientras que los 14 pasos de rango dinámico equilibran de forma sobresaliente las luces y sombras. Todo este nivel de prestaciones se encuentra disponible por $1.842.999, con la opción de pagarlo en seis cuotas sin interés.