Tan peligroso como respetuoso con el medio ambiente: Estados Unidos estrena un nuevo dron que funciona con luz solar

Una nueva arma autónoma es clave para la Armada estadounidense, dado que promete revolucionar la vigilancia y el reconocimiento estratégico.

Dron solar Skydweller. Foto: US Navy.

Al igual que la gran mayoría de los países en el mundo, Estados Unidos está avanzando mucho en la fabricación de drones después del éxito que experimentaron ejércitos modernos en guerras actuales como la que enfrenta a Ucrania con Rusia.

La Armada de Estados Unidos realizó pruebas de gran nivel con el dron solar Skydweller, manteniéndolo en el aire prolongadamente sin repostar. Los ensayos marcan un avance notable para la permanencia aérea y amplían las misiones de inteligencia, vigilancia y reconocimiento.

La innovación de armas es clave en el frente de ataque. Foto: EFE.

El objetivo de esas pruebas fue validar la capacidad del dron de generar y almacenar energía solar de día, permitiéndole operar de noche. Este concepto de vuelo continuo, alimentado por el sol, abre vías para sistemas aéreos que requieren una presencia constante en una zona.

El hecho de lograr un vuelo ininterrumpido de 73 horas, casi tres días, posiciona al Skydweller en el desarrollo de aeronaves de larga autonomía, demostrando la viabilidad de un modelo que podría cambiar la concepción de misiones.

Cómo es el Skydweller, el nuevo dron solar de Estados Unidos

El Skydweller se propulsa con cuatro motores eléctricos solares. Su envergadura es similar a la de un Boeing 747, con un peso de 2.550 kilogramos, notablemente bajo para su tamaño. De día, sus paneles solares alimentan los motores y acumulan el excedente en baterías para uso nocturno.

Los ingenieros creen que la aeronave tiene aún más potencial de vuelo. Las limitaciones de las pruebas (área restringida y clima estacional) impidieron una autonomía superior. Se estima que el dron podría haber volado 220 horas si las circunstancias climáticas hubieran sido otras.

Además de las ventajas operativas y económicas, el Skydweller resuelve un desafío logístico importante, como la dependencia de las baterías. A diferencia de otros sistemas eléctricos no solares que exigen miles de baterías, este dron elimina recargas y reemplazos, simplificando la logística.