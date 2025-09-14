Cómo desactivar el visto en Instagram: el paso a paso de la función más útil de la aplicación más popular

Leer el chat sin que el remitente se entere es posible gracias a una herramienta que permite controlar un aspecto fundamental en las conversaciones virtuales. Conocé el procedimiento para aplicarlo en tu celular.

Consejos útiles en Instagram. Foto: Freepik.

En la era digital, la privacidad y el control de la información personal son aspectos cada vez más valorados por los usuarios. En Instagram, una de las funciones más útiles es la posibilidad de desactivar el “visto” en los mensajes directos, ya que brinda la libertad de responder sin la presión de que el remitente sepa de inmediato que el mensaje fue leído.

Esta herramienta resulta especialmente importante para quienes buscan manejar mejor sus tiempos, mantener discreción en sus conversaciones o prevenir posibles malentendidos.

Instagram permitirá desactivar el "visto" en sus conversaciones. Foto: Reuters.

La buena noticia es que esta función no se limita a un único formato, sino que puede aplicarse tanto de manera individual como de forma global.

Esto significa que cada usuario tiene la opción de decidir si quiere desactivar el “visto” en conversaciones específicas o en todos los chats a la vez, lo que aporta una mayor flexibilidad a la hora de gestionar su privacidad y adecuar la configuración según sus necesidades o preferencias.

El paso a paso para desactivar el visto en Instagram

Ingresar a la conversación del usuario donde se pretenda desactivar la confirmación de lectura. Tocar el nombre en la parte superior del chat para abrir la configuración del chat. Dentro del menú, buscar “Privacidad y seguridad” y seleccionar “Confirmaciones de lectura”. Desde el momento en que se desactiva, los mensajes que se lean en ese chat no mostrarán “visto”.

Instagram permitirá desactivar el "visto" dentro del apartado "confirmaciones de lectura". Foto: Reuters.

En caso de que se quiera aplicar la configuración a todos los contactos: en el perfil, ingresar al menú principal, luego a “Mensajes y respuestas a historias” y apagar “Mostrar recibos de lectura”. Así, ningún remitente podrá ver cuándo se lean sus textos.

Para quienes buscan alternativas, también existen métodos menos convencionales. Entre ellos se encuentra la posibilidad de revisar los mensajes desde la sección de solicitudes sin aceptar la conversación, o activar el modo avión para abrir el chat y luego cerrar la aplicación antes de volver a conectarse, lo que impide que se envíe la confirmación de lectura.