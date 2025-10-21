Histórico avance en la medicina: así es el nuevo estetoscopio con IA para detectar enfermedades cardíacas en 15 segundos

Los detalles del nuevo estetoscopio respaldado con inteligencia artificial que promete detectar enfermedades cardíacas y revolucionó a la medicina.

Puede detectar enfermedades cardíacas en 15 segundos. Foto: McStethoscope

Un nuevo avance que combina tecnología y salud impactó de lleno al mundo de la medicina. Se trata de la implementación del nuevo estetoscopio con inteligencia artificial que podría permitir que la detección y derivación de pacientes con enfermedades cardíacas sea más temprana y eficiente.

El estetoscopio con inteligencia artificial que causó furor en el campo de la medicina

El dispositivo combina auscultación tradicional con registro de electrocardiograma y análisis en la nube para identificar en apenas quince segundos tres de las principales enfermedades del corazón: insuficiencia cardíaca, problemas valvulares y arritmias, como la fibrilación auricular.

En los ensayos realizados a cerca de doce mil pacientes, se comprobó que los usuarios del dispositivo tenían hasta tres veces de posibilidades de recibir un diagnóstico correcto de fibrilación auricular y casi el doble de acierto en enfermedades valvulares frente a métodos tradicionales.

La herramienta que revolucionó el campo de la medicina.

La herramienta fue desarrollada por la empresa Eko Health y ya funciona en alrededor de 200 consultas dentro del Reino Unido. Podría permitir que la detección y derivación de pacientes con enfermedades cardíacas sea más temprana y eficiente, evitando que lleguen al hospital con un estado de salud crítico.

La integración de inteligencia artificial en un instrumento clásico como el estetoscopio abrió una nueva etapa en la medicina de atención primaria con el objetivo de mejorar diagnósticos y salvar vidas, aunque con la prudencia necesaria en su empleo.