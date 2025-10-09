Así sería el caos de una Tercera Guerra Mundial, según la IA: crisis de alimentos y bloqueo de la luz del sol

La inteligencia artificial imaginó cómo se desarrollaría una Tercera Guerra Mundial. Las impactantes imágenes caracterizadas por un colapso de la cadena alimenticia, el bloqueo de la luz solar y más.

Entre las catástrofes más impactantes, se encuentra el bloqueo de la luz solar y un colapso en la cadena alimenticia. Foto: Canal 26

Los conflictos bélicos que ocurren en el siglo XXI despiertan muchas reacciones en la sociedad y uno de los mayores temores que siempre se barajan es el de una potencial Tercera Guerra Mundial. La inteligencia artificial imaginó cómo se vería el caos de un hecho de tal magnitud y salieron a la luz imágenes impactantes.

Cómo se vería una Tercera Guerra Mundial: así lo imaginó la inteligencia artificial

Gracias a un trabajo realizado por el área de Redes de Canal 26, se pudo observar que el comienzo de la potencial Tercera Guerra Mundial sería a través de una detonación nuclear. Rusia lanzaría la primera bomba y Estados Unidos respondería desde sus bases en Europa.

Así se vería una Tercera Guerra Mundial, según la inteligencia artificial.

En cuestión de horas, el planeta quedaría atrapado en un círculo de fuego. Rusia dispararía 300 ojivas contra la OTAN, que respondería con 180 misiles hacia Rusia, China y Corea del Norte. Solo en las primeras horas, el reporte de muertos y heridos sería de de 90 millones de personas.

La verdadera catástrofe llegaría después: las explosiones levantarían polvo radioactivo que ascendería a la estratósfera, bloqueando la luz del sol y comenzando el invierno nuclear. La temperatura global descendería 7 grados, el hielo se expandiría, las especies marinas desaparecerían y más del 90% de las plantas estarían muertas. Por este motivo, habría un colapso en la cadena alimenticia.

No solo eso, sino que la hambruna acabaría con 5 mil millones de personas. Solo las algas podrían resistir, convirtiéndose en la base de la dieta humana.

