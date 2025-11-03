No es la freidora de aire: el electrodoméstico que facilita la vida en la cocina y promete ser furor en el Cyber Monday 2025

Con la llegada del calor se perfila como una opción práctica y muy sencilla que promete ser furor en los hogares.

El 80% de usuarios indicaron que haber adquirido una freidora de aire ahorra tiempo y dinero Foto: Freepik

En los últimos años, la freidora de aire se convirtió en uno de los electrodomésticos preferidos por los argentinos. Su capacidad para preparar alimentos crujientes y sabrosos sin necesidad de aceite la hizo muy atractiva para quienes buscan opciones más saludables en la cocina.

Sin embargo, en los últimos meses apareció otro electrodoméstico para robarle el protagonismo, y con la llegada del calor se perfila como una opción práctica y muy sencilla para facilitar la vida en la cocina.

El electrodoméstico que reemplaza a la freidora de aire

De acuerdo con los datos más recientes, el interés por las freidoras de aire ha disminuido considerablemente. Durante el último Black Friday de Estados Unidos, las búsquedas relacionadas con este aparato se redujeron un 63% respecto al año anterior.

Maquina de hielo. Foto: Carrefour.

Al mismo tiempo, otro dispositivo ha visto un aumento notable en su demanda: las máquinas de hielo. Lo que antes era un electrodoméstico de uso más específico, ahora se está convirtiendo en un elemento frecuente en los hogares, sobre todo en momentos de promociones y fechas de alta venta como el Black Friday.

Este cambio refleja un nuevo patrón de consumo, donde los aparatos prácticos y funcionales ganan protagonismo. Las máquinas de hielo destacan por su conveniencia y versatilidad, y cada vez más consumidores las incorporan a sus cocinas para facilitar su día a día y disfrutar de nuevas experiencias en el hogar.

En resumen, mientras la freidora de aire parece perder relevancia, las máquinas de hielo se posicionan como el electrodoméstico de moda, transformándose en la opción favorita para quienes buscan innovar en la cocina.

Maquina de hielo. Foto: Gadnic.

De esta forma, se espera que sea el electrodoméstico estrella del Cyber Monday 2025 en Argentina, que se llevará a cabo el lunes 3, martes 4 y miércoles 5 de noviembre. Por eso, si estabas buscando una máquina de hielo, este es el momento ideal.