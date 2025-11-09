Seguro no lo sabías: el significado de cada corazón de WhatsApp, según su color

Cada uno de los emojis de la aplicación representan diferentes emociones. Cuáles son y cómo usarlos.

WhatsApp, aplicación de mensajería. Foto: Pinterest.

WhatsApp incorporó desde sus comienzos distintas formas de comunicarse a través de emojis. Con el paso del tiempo, los usuarios pueden usar no solamente el clásico corazón rojo, sino que hay otras variantes que tienen su propio significado.

En la plataforma de mensajería más usada del mundo ya no solo contamos con una forma única de mandar un corazón, sino que la plataforma ha incorporado una amplia variedad de corazones de distintos colores y formas, cada uno con un significado propio y único.

WhatsApp corazones. FOTO: PEXELS

De hecho, dentro de este mismo universo de los emojis, los corazones fueron transformándose dependiendo de su color y su tamaño. Esto permitió a los usuarios expresar infinidades de emociones y sentimientos con mayor precisión, reflejando de manera más fiel lo que desean comunicar en cada conversación.

Cada actualización de WhatsApp ha ampliado la gama de opciones para que los usuarios puedan encontrar el corazón que mejor se ajuste a su mensaje, haciendo que la comunicación en la plataforma sea más personalizada y rica en matices emocionales.

Ahora, cada color puede representar amor intenso, amistad, esperanza, tristeza, gratitud ¡y hasta la muerte! ¿Cuáles son?

Corazones de WhatsApp. Foto: WhatsApp

Qué significa el color de cada corazón en WhatsApp