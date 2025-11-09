Seguro no lo sabías: el significado de cada corazón de WhatsApp, según su color
WhatsApp incorporó desde sus comienzos distintas formas de comunicarse a través de emojis. Con el paso del tiempo, los usuarios pueden usar no solamente el clásico corazón rojo, sino que hay otras variantes que tienen su propio significado.
En la plataforma de mensajería más usada del mundo ya no solo contamos con una forma única de mandar un corazón, sino que la plataforma ha incorporado una amplia variedad de corazones de distintos colores y formas, cada uno con un significado propio y único.
De hecho, dentro de este mismo universo de los emojis, los corazones fueron transformándose dependiendo de su color y su tamaño. Esto permitió a los usuarios expresar infinidades de emociones y sentimientos con mayor precisión, reflejando de manera más fiel lo que desean comunicar en cada conversación.
Cada actualización de WhatsApp ha ampliado la gama de opciones para que los usuarios puedan encontrar el corazón que mejor se ajuste a su mensaje, haciendo que la comunicación en la plataforma sea más personalizada y rica en matices emocionales.
Ahora, cada color puede representar amor intenso, amistad, esperanza, tristeza, gratitud ¡y hasta la muerte! ¿Cuáles son?
Qué significa el color de cada corazón en WhatsApp
- Corazón rojo: es el más tradicional y representa el amor romántico y la pasión.
- Corazón rosa: representa amor, amistad, calidez.
- Corazón verde: significa salud, naturaleza y esperanza.
- Color negro: puede representar dolor y tristeza.
- Corazón celeste: se relaciona con la pérdida o el fallecimiento de alguien.
- Corazón gris: se usa para expresar empatía, simpatía o un bajo estado de ánimo.
- Corazón naranja: representa amor en la amistad y buenas intenciones.
- Color azul: significa confianza y lealtad.
- Corazón amarillo: simboliza la amistad y la alegría.
- Corazón blanco: se usa para representar paz y pureza.
- Corazón violeta: significa compasión y comprensión.
- Corazón marrón: simboliza calidez y seguridad.