La Fórmula 1 llega a Fortnite: cómo conseguir el traje de Franco Colapinto

El Gran Premio de Las Vegas también se celebra en el mundo virtual y el famoso videojuego lanza contenido exclusivo de las escuderías de F1.

Franco Colapinto, piloto de Alpine. Foto: X @AlpineF1Team

El Gran Premio de Las Vegas tendrá repercusiones mucho más allá de los límites del circuito. La Fórmula 1 aparecerá dentro del videojuego Fortnite con sorpresas para los fanáticos del automovilismo y los seguidores del juego.

A partir del jueves 20 de noviembre, la tienda del videojuego se llenará con los cosméticos de las 10 escuderías. También estarán disponibles accesorios exclusivos y animaciones temáticas. El anuncio se realizó mediante un video donde se pueden ver los trajes de cada uno de los equipos, y adornos exclusivos para los paracaídas del juego.

El video de Fortnite anunciando el evento especial

Al recibir la noticia, se abrió la pregunta por la posibilidad de jugar con la skin de Franco Colapinto en el popular videojuego.

Aunque no habrá figuras específicas del piloto argentino, como de ningún otro conductor, sí se podrá jugar con el característico traje rosa de la escudería.

En esa línea, es importante saber que todos los artículos exclusivos se podrán conseguir en la tienda de Fortnite.

Cuándo corre Franco Colapinto

Mientras tanto, Franco Colapinto se prepara para afrontar un fin de semana especial en Las Vegas. Con su asiento ya confirmado para la siguiente temporada, el nacido en Pilar busca sumar sus primeros puntos con Alpine.

El Gran Premio de Las Vegas será el tercero en realizarse en los Estados Unidos, y tendrá un lugar privilegiado en la definición del campeonato que se disputan los dos pilotos de McLaren y Verstappen.

El monoplaza A525 de Franco Colapinto para el GP de Las Vegas 2025 de la Fórmula 1. Foto: X @AlpineF1Team

Luego de este fin de semana, quedarán solo 2 carreras en el año: Qatar y Abu Dabi. Sin embargo, no habrá largas vacaciones para el equipo francés, ya que estarán de vuelta en la pista en enero para realizar las pruebas de pretemporada.

Los horarios del fin de semana de Fórmula 1

Jueves

Práctica 1: 21:30

Viernes

Práctica 2: 01:00

Práctica 3: 21:30

Sábado

Clasificación: 01:00

Domingo