¿Cuánto cuesta ver a Colapinto en la F1?: Ya están a la venta las entradas para el GP de Brasil 2026

El argentino correrá por tercera vez en el circuito de Interlagos y la venta de entradas ya está en marcha. Los tickets más económicos se agotaron en horas y los precios van desde los 180 hasta los 4.000 dólares. ¿Qué incluye cada sector?

Franco Colapinto en el Gran Premio de Brasil. Foto: REUTERS

El lunes 17 de noviembre comenzó la venta de entradas para el Gran Premio de Fórmula 1 en San Pablo de 2026. Será la tercera vez que Franco Colapinto corre en el circuito de Interlagos y las entradas están volando.

La pista brasileña es una de las preferidas de los fanáticos y con razón. Año a año nos deja imágenes imborrables, grandes carreras y clases de manejo de los mejores pilotos. La última vez, Max Verstappen salió 19°, desde el pitlane, y finalizó en el podio.

Los sectores más baratos ya se acabaron el día de su salida, por lo que las entradas que quedan no son las más accesibles, aunque garantizan una visión preferencial del espectáculo.

Franco Colapinto seguido de cerca por Gabriel Bortoleto en el GP de Brasil de la Fórmula 1. Foto: Reuters (Amanda Perobelli)

Los precios arrancaron en R$990, que equivalen a US$180 y a AR$260.481 aproximadamente. Las entradas más caras alcanzan los R$20.900 (US$3.971,00) y corresponden a las “Grand Prix Club” que incluyen vistas privilegiadas, acceso a comidas y bebidas de alta gama, y beneficios exclusivos como recorridos por el carril de boxes, visitas guiadas por el paddock y la posibilidad de ver a pilotos u otros invitados de la F1.

La lista de precios de las entradas

SECTOR G – USD $188,10

SECTOR A – USD $302,10

SECTOR R – USD $408,50

SECTOR H – USD $541,50

SECTOR M – USD $674,50

SECTOR D – USD $889,20

SECTOR B – USD $1.005,10

ORANGE TREE CLUB – USD $1.577,00

PITSTOP CLUB – USD $2.042,50

GRAND PRIX CLUB – USD $3.971,00

Actualmente, las entradas disponibles son las que se pueden encontrar en la página oficial de la Fórmula 1, pero allí sus precios son más elevados que los difundidos por Eventim, los vendedores oficiales de entradas para el GP de Brasil.

Franco Colapinto y Pierre Gasly en el GP de Brasil de la Fórmula 1. Foto: Reuters (Ricardo Moraes)

Eventim, al igual que otros distribuidores autorizados como Ticketmaster o DAZN, es un agente oficial y designado que se encarga de vender entradas para eventos específicos, actuando como un distribuidor autorizado para ciertos Grandes Premios, como el de México o el de España.