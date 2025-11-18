“Modo Casino”: el nuevo diseño del monoplaza de Franco Colapinto para el Gran Premio de Las Vegas de la Fórmula 1

La escudería Alpine compartió tres imágenes del A525 que conducirá este domingo el piloto argentino y Pierre Gasly en Las Vegas Street Circuit. Un llamativo color será predominante en el auto, que tendrá unos tapacubos especiales, dignos de la “Ciudad del Pecado”.

El monoplaza A525 de Franco Colapinto para el GP de Las Vegas 2025 de la Fórmula 1. Foto: X @AlpineF1Team

En la recta final de la temporada 2025, la Fórmula 1 llega a Las Vegas, una ciudad epicentro del show. En este contexto, Alpine adaptó el diseño de su monoplaza A525 con un color sumamente más llamativo y un “Modo Casino”, digno para el próximo Gran Premio de la F1.

“Terminando el año con un toque más de rosa”, publicó este martes la escudería francesa a través de sus redes sociales, donde compartió tres imágenes del monoplaza que conducirá este domingo Franco Colapinto y su compañero Pierre Gasly en Las Vegas Street Circuit.

A diferencia de los Grandes Premios de Estados Unidos (Austin), México y Brasil, que tuvo tintes amarillos por la publicidad de Mercado Libre, el monoplaza A525 tendrá un mayor predominio del color rosa en los pontones laterales y la salida del caño de escape.

Sin embargo, el detalle más significativo sobre Las Vegas se encuentra en los neumáticos, ya que los tapacubos tienen un diseño referencial a la mítica ruleta: en vez de negro, rojo y verde, los rectangulitos están pintados de celeste, rosa y negro, con la tipografía blanca.

De esta manera, Alpine modificó el diseño de su monoplaza al igual que Williams, la exescudería de Colapinto, que también presentará un rotundo cambio para Las Vegas: “Este fin de semana iluminaremos la pista con nuestra decoración especial Atlassian Rovo”.

El monoplaza de Williams para el GP de Las Vegas 2025 de la Fórmula 1. Foto: X @WilliamsRacing

La escudería británica, que días atrás anunció el cambio de nombre y logo, presentará este domingo un monoplaza de color negro y detalles azules, sumamente diferentes al tradicional azul. “Celebra la velocidad y la potencia que ofrece la solución impulsada por IA de Atlassian, Rovo”, remarcó.

El cronograma del Gran Premio de Las Vegas 2025 de la Fórmula 1

Jueves 20 de noviembre

Prácticas libres 1: 21:30 (horarios argentinos)

Viernes 21 de noviembre

Prácticas libres 2 : 01:00

Prácticas libres 3: 21:30

Sábado 22 de noviembre

Clasificación: 01:00

Domingo 23 de noviembre

Carrera: 01:00

Las últimas tres carreras de la Fórmula 1