El comentario de Elon Musk que sacudió al mundo de la tecnología: “Los videos cortos pudren el cerebro de la gente”

El empresario Elon Musk, uno de los referentes más influyentes del mundo tecnológico, cuestionó con dureza el consumo masivo de videos de formato corto y sostuvo que este tipo de contenidos tiene efectos negativos sobre la mente humana. En una entrevista reciente, el magnate fue consultado sobre qué invento considera que empeoró la vida de las personas y apuntó directamente contra este fenómeno digital.

“Los videos cortos pudren el cerebro de la gente”, afirmó Musk al referirse al contenido que domina plataformas como TikTok, Instagram Reels y YouTube Shorts. Según explicó, la exposición constante a estímulos breves y repetitivos afecta la capacidad de concentración y fomenta hábitos de consumo poco saludables.

En ese sentido, señaló que este formato promueve una atención fragmentada y una búsqueda permanente de gratificación inmediata, lo que termina debilitando la capacidad de pensar en profundidad. Para el empresario, el problema no es únicamente tecnológico, sino cultural: la lógica del consumo rápido se traslada a la forma en que las personas procesan la información.

Las declaraciones se inscriben en una línea de pensamiento que Musk viene sosteniendo desde hace tiempo. En intervenciones anteriores, ya había advertido que algunas redes sociales son “extremadamente adictivas” y que su diseño está orientado a captar la mayor cantidad de tiempo posible de los usuarios, sin considerar los efectos colaterales sobre la salud mental.

El debate cobra mayor relevancia si se tiene en cuenta que los videos de corta duración se convirtieron en el formato más consumido a nivel global, especialmente entre adolescentes y jóvenes. Distintos especialistas en neurociencia y psicología coinciden en que este tipo de estímulos constantes puede impactar negativamente en la memoria, la atención sostenida y la capacidad de aprendizaje.

Paradójicamente, mientras critica este modelo de consumo, Musk evalúa relanzar Vine —la plataforma pionera de videos breves— bajo un nuevo enfoque, con herramientas de inteligencia artificial y otro tipo de lógica de uso. Según trascendió, la idea sería diferenciarse del esquema actual de consumo compulsivo que hoy domina el ecosistema digital.

Las advertencias del magnate reavivan el debate sobre los límites del diseño de las plataformas y el rol de la tecnología en la vida cotidiana, en un contexto donde el entretenimiento rápido convive con crecientes preocupaciones sobre el impacto cognitivo y emocional del uso intensivo de las redes sociales.