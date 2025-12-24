Mensajes de Navidad por WhatsApp: cómo felicitar a muchas personas al mismo tiempo sin crear chats grupales

Una herramienta poco conocida permite felicitar a múltiples contactos al mismo tiempo sin que el mensaje se vea como reenviado o automático. Te contamos cómo implementarlo para estas fiestas, paso a paso.

Mensajes de Navidad por WhatsApp. Foto: Grok AI.

Con la llegada de la Navidad, los teléfonos se llenan de notificaciones, saludos y mensajes de buenos deseos. En ese contexto, WhatsApp se consolida como la principal vía de comunicación para mantener el contacto con familiares, amistades y compañeros de trabajo.

Sin embargo, enviar el mismo mensaje de forma individual puede resultar tedioso, especialmente cuando la lista de destinatarios es extensa. Para resolver este inconveniente, la aplicación ofrece una función poco conocida por algunos usuarios pero sumamente práctica: las listas de difusión.

Listas de difusión, la nueva herramienta de WhatsApp. Foto: Reuters.

Se trata de una herramienta diseñada para enviar un único mensaje a varios contactos al mismo tiempo, sin necesidad de crear un grupo ni exponer a los destinatarios entre sí.

¿Qué son las listas de difusión y por qué son útiles?

Las listas de difusión permiten enviar mensajes de forma simultánea a múltiples personas, manteniendo la privacidad de cada conversación. A diferencia de los grupos de WhatsApp, los destinatarios no saben quiénes más recibieron el mensaje ni pueden interactuar entre ellos. Cada respuesta llega de manera individual al remitente, como si se tratara de un chat privado.

Esta modalidad resulta especialmente útil en fechas como Navidad o Año Nuevo, cuando se busca saludar a muchas personas sin saturar la aplicación ni invertir demasiado tiempo repitiendo el mismo texto contacto por contacto.

Mensajes de difusión en WhatsApp. Foto: Captura de pantalla WhatsApp.

Cómo crear una lista de difusión paso a paso

El procedimiento para crear una lista de difusión es simple y está disponible tanto en Android como en iOS, con ligeras variaciones según el sistema operativo.

En Android:

Abrir WhatsApp. Tocar el menú de tres puntos en la esquina superior derecha. Seleccionar “Nueva difusión”. Elegir los contactos que integrarán la lista. Confirmar la selección para comenzar a enviar el mensaje.

En iPhone:

Ingresar a WhatsApp. Desde la pantalla de chats, pulsar el ícono “+”. Seleccionar “Nueva difusión”. Elegir los contactos deseados y confirmar.

Una vez creada, la lista aparece identificada con un ícono de megáfono y solo es visible para quien la creó. Para los destinatarios, el mensaje se recibe de manera habitual, sin indicios de que se trate de un envío múltiple.

Los mensajes de fin de año, una forma de mostrarse cercano a los seres queridos. Foto: Grok

Para que el mensaje llegue correctamente, existe una condición fundamental: el destinatario debe tener agendado el número del remitente. Si no es así, el mensaje no será entregado. Esta limitación funciona como un mecanismo de seguridad para evitar envíos no deseados o prácticas de spam.

Consejos para personalizar los saludos navideños

Si bien las listas de difusión ahorran tiempo, los especialistas en comunicación digital recomiendan no descuidar el tono del mensaje. Incluir una imagen personalizada, un breve video o un audio grabado puede marcar la diferencia y transmitir mayor cercanía.

Además, crear distintas listas según el tipo de vínculo (familia, amistades, trabajo) permite adaptar el mensaje y evitar saludos excesivamente genéricos.

Los mejores mensajes para enviar por WhatsApp en Año Nuevo. Foto: Grok

De este modo, se logra un equilibrio entre la practicidad de la herramienta y el valor emocional que suelen tener los mensajes navideños.

En tiempos donde la comunicación digital ocupa un rol central, aprovechar correctamente las funciones de WhatsApp puede hacer que un simple saludo de Navidad se perciba más cercano, cuidado y significativo.