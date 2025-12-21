Cena de Navidad: ¿mesa adentro o afuera?, cómo estará el clima en Nochebuena según el Servicio Meteorológico Nacional

El SMN difundió el pronóstico del tiempo para los próximos días en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Los detalles.

¿Mesa adentro o afuera para Navidad?

Para saber si se puede disfrutar en familia o con amigos la cena de Navidad de este miércoles con mesa adentro o afuera es preciso consultar al Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y este organismo dio a conocer el pronóstico del clima para los próximos días en la zona del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Como es de esperarse, el tiempo estará marcado por las elevadas temperaturas y jornadas mayormente nubladas. Y se esperan máximas que puedan superar los 30 °C.

¿Cómo estará el clima en Navidad? Foto: Freepik

¿Cómo estará el clima en la noche del 24 de diciembre?

Debido a lo elevado de las temperaturas, se espera que el 24 de diciembre sea una noche ideal para disfrutar al aire libre.

De todos modos, rigen algunas precauciones por calor y viento. Según los especialistas, la Navidad llegará con condiciones típicas del verano, y se prevé una Nochebuena con una máxima de 33 °C y un cielo parcialmente nublado en horas de la noche.

La probabilidad de precipitaciones será muy baja: solo del 10%. Lo que no se descartan son ráfagas fuertes de viento, principalmente durante la tarde y la noche.

Respecto de los preparativos para la Nochebuena, en la mañana del miércoles 24 de diciembre se prevé que la temperatura ronde los 22 °C, con vientos del noreste que oscilarán entre los 7 y 12 km/h. El cielo se presentará parcialmente nublado, generando un comienzo de jornada agradable.

Ya con el correr de las horas es que el cielo estará mayormente nublado y el viento aumentará su intensidad, entre 13 y 22 km/h, aunque también podrían registrarse ráfagas que superen los 50 km/h.

El pronóstico extendido para el resto de la semana

Respecto del pronóstico extendido que difundió el SMN, este domingo 21 de diciembre tiene una mínima de 22 °C y una máxima de 28 °C, con cielo mayormente nublado durante casi toda la jornada.

Existe la probabilidad de que durante la noche (entre un 10% y un 40%) haya tormentas aisladas.

Se esperan altas temperaturas para la cena navideña. Foto: Freepik

Para este lunes 22 de diciembre se espera un cielo mayormente nublado, con una mínima de 22 °C y una máxima de 29 °C, con baja probabilidad de lluvias.

Ya el martes 23 continuará el ascenso de la temperatura, con una mínima de 22 °C y una máxima de 31 °C, con cielo mayormente nublado.

El jueves 25 de diciembre -feriado- tendrá una mínima de 20 °C y una máxima de 30 °C, un cielo algo nublado hacia la tarde/noche.

Finalmente, el viernes 26 se presentará con cielo mayormente nublado por la mañana, mejorando hacia la tarde, con ráfagas de hasta 59 km/h y temperaturas entre 22 °C y 32 °C.