Navidad a la distancia: cuáles son las mejores 20 frases para enviar por WhatsApp a nuestros seres queridos
Muchas personas no siempre pueden reunirse con todos sus seres queridos durante las fiestas de fin de año. Por eso, los saludos a través de las redes sociales se convierten en una manera de hacerles saber que sí estamos pensando en ellos.
En la semana de las fiestas de fin de año, además del deseo de celebrar con amigos y familiares, también surge la necesidad de saludar a aquellas personas que tenemos más lejos y a las que no podemos ver en ese momento.
Para eso, existen distintas frases navideñas que se pueden compartir a través de WhatsApp y así estar presentes pese a la distancia.
Las 20 mejores frases para desear en Navidad
La unión, la alegría, la celebración, la reflexión, los buenos augurios, son todos sentimientos que en diciembre afloran con la llegada de las fiestas de fin de año. Y muchas veces, las personas buscan acercarles esos sentimientos a sus amigos, allegados o conocidos a través de redes sociales.
A continuación, las mejores frases para desear en esta Navidad:
- ¡Celebremos este momento único de la Navidad y brindemos por nuestra amistad!
- Que la magia de estas fechas te acompañe, ¡muy feliz Navidad!
- Mis deseos más sinceros de prosperidad y felicidad en esta Navidad.
- ¡Que la Navidad te traiga dicha que perdure para siempre!
- Pese a la distancia, te deseo una ¡muy feliz Navidad!
- ¡Ojalá que en esta Navidad te hagan regalos tan bonitos como lo es el regalo de tu amistad!
- Espero que disfrutes de la Navidad en familia y con tus seres más queridos, con unión, salud y amor.
- Que el espíritu de la Navidad te llene con su amor y energía. ¡Felices fiestas!
- ¡Deseo de todo corazón que esta Navidad te haga tan feliz como tu compañía me hace conmigo!
- Para estas Fiestas quisiera enviarte el mejor regalo para vos, ¡pero yo no entro por la pantalla del celular!
- Deseo que la Navidad te ayude a reflexionar y a pensar en todos los momentos hermosos de tu vida. ¡Felicidades!
- ¡Ojalá que estas Fiestas sean el moño perfecto del regalo que fue este año para vos!
- Pese a la distancia, mi corazón y buenos deseos siempre están con vos. ¡Feliz Navidad!
- Espero que en estas Fiestas no te falte amor y buenos deseos de las personas que más quieres. ¡Felicidades!
- El espíritu navideño vive en cada persona que piensa en el otro y hace buenas acciones. ¡Te deseo que ese espíritu navideño te invada por completo!
- Espero que en esta Navidad te abracen tus seres más queridos, esos que están a tu lado, los que están lejos e incluso los que partieron.
- Pese a la distancia, no hay nada más hermoso que compartir con vos la mejor época del año. ¡Feliz Navidad!
- Que la paz, el amor y la reflexión te ayuden en esta época del año para que tu 2025 esté lleno de momentos maravillosos.
- No puedo pedir mejor regalo que el regalo de tu amistad. ¡Feliz Navidad!
- Este 24 de diciembre el mejor lugar para festejarlo será a tu lado y tu compañía es la caricia al alma que necesito.