Mark Carney, primer ministro de Canadá, junto a Donald Trump. Foto: Reuters (Kevin Lamarque)

Donald Trump amenazó con imponer a Canadá un arancel del 100% si cierra un acuerdo comercial con China.

El mandatario estadounidense dijo en Truth Social que si el primer ministro canadiense, Mark Carney, “cree que va a convertir a Canadá en un punto de entrada para que China envíe bienes y productos a Estados Unidos, está muy equivocado”.

Amenaza de Trump a Canada si firma acuerdo con China. Foto: Truth Social

“China se tragará a Canadá, la devorará por completo, incluyendo la destrucción de sus empresas, su tejido social y su estilo de vida en general. Si Canadá firma un acuerdo con China, se le impondrá inmediatamente un arancel del 100% a todos los bienes y productos canadienses que entren a Estados Unidos”, añadió en su mensaje.

Esta semana, Trump afirmó en el Foro Económico Mundial, en Suiza, que “Canadá existe gracias a Estados Unidos”.

Donald Trump junto a Mark Carney en la Casa Blanca. Foto: REUTERS.

Por su parte, Carney respondió que los canadienses son los “dueños” en su hogar y que su nación puede ser un ejemplo de que el mundo no tiene por qué ceder ante las tendencias autocráticas.