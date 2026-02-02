La “función secreta” del aire acondicionado que ayuda a combatir el calor extremo y ahorrar energía:

Control del aire acondicionado. Foto: Freepik

Los sistemas de aire acondicionado modernos poseen innovaciones que buscan enfriar el ambiente y mejorar la calidad del aire en el hogar. Estas funciones son esenciales para los días de calor extremo, donde las temperaturas elevadas hacen de la casa un infierno.

Entre estas características destacadas se encuentra el modo “Dry”, un modo poco conocido que demostró ser muy útil en condiciones de alta humedad, cuando la sensación térmica se torna más sofocante.

En esa línea, esta función está presente en la mayoría de los modelos de aire acondicionado y permite reducir el exceso de humedad en el hogar, generando un ambiente tan confortable como saludable mientras se ahorra en la factura de la luz.

Cómo ahorrar luz y optimizar su uso. Foto: La Casa del Electrodoméstico

Qué es la función “Dry” y cómo impacta en el rendimiento del aire acondicionado

El botón “Dry” aparece en los controles de varios modelos de aire acondicionado y muchas familias desconocen su utilidad: su objetivo principal no consiste en enfriar el aire, sino en eliminar el vapor de agua presente en el ambiente.

Esta función se debe activar principalmente en días donde la sensación térmica se eleva por la humedad más que por la temperatura real. Al seleccionar este modo, el electrodoméstico ajusta su operación para extraer la humedad sin recurrir a la máxima potencia requerida por el modo de enfriamiento tradicional.

De esta manera, el aparato trabaja de manera eficiente, mejorando la sensación de frescura y evitando la pesadez que provoca el aire saturado.

Cómo activar el modo “Dry” del aire acondicionado

El el control del aire acondicionado, esta función suele estar representada por uno o varios iconos de gotas de agua, o directamente por la palabra “Dry”. En ciertos modelos, aparece como una de las opciones principales junto a “Cool” (frío), “Heat” (calor) y “Fan” (ventilador).

Control del aire acondicionado. Foto: Freepik

Cabe señalar que la ubicación del botón varía según el diseño del aparato, pero la mayoría de los fabricantes lo incluye en una posición visible.

En todo caso, es clave consultar el manual del usuario para conocer las especificaciones del electrodoméstico y las instrucciones precisas para su manejo.

Para qué sirve el modo “Dry” del aire acondicionado

El exceso de humedad en el aire incrementa la sensación térmica, haciendo que la temperatura percibida sea superior a la real. En ese contexto, el modo “Dry” extrae el exceso de vapor de agua y vuelve al entorno más cómodo y menos agobiante.

Además, al controlar la humedad, se evitan problemas asociados como la proliferación de olores y la formación de ambientes pesados, sobre todo en espacios cerrados como oficinas o dormitorios.

Modo "Dry" del aire acondicionado.

Otro de los beneficios del modo “Dry” es el ahorro energético. A diferencia del enfriamiento tradicional, esta modalidad opera limitando el gasto eléctrico. En tanto, el menor consumo energético reduce el impacto ambiental asociado al uso excesivo de aparatos de enfriamiento.

Cuándo usar el modo “Dry” del aire acondicionado

El botón “Dry” resulta útil en climas cálidos y húmedos, donde la sensación térmica se ve altamente afectada por la humedad.

Cabe señalar que su capacidad para enfriar el ambiente es limitada, así que en días de calor extremo, el modo “Cool” continúa siendo más efectivo.

En síntesis, el modo “Dry” no sustituye el enfriamiento convencional, pero sí representa una alternativa eficaz para mantener el confort y la eficiencia.