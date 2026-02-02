Calor y alertas por tormentas en 12 provincias del país para el inicio de febrero. Foto: NA (Damián Dopacio)

El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) comenzará febrero bajo un patrón meteorológico estable, dominado por temperaturas elevadas y baja probabilidad de precipitaciones, según el último informe del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Durante la semana, las temperaturas máximas se mantendrán por encima de los 30° de forma sostenida, mientras que las lluvias estarán prácticamente ausentes hasta el viernes. Para el domingo 1 de febrero, el SMN prevé cielo mayormente despejado, con valores térmicos entre 22° y 31° y vientos leves del sector este.

El lunes 2 de febrero continuará la tendencia, con una mínima de 23° y una máxima estimada en 34°. Las condiciones atmosféricas seguirán estables, sin precipitaciones y con vientos del este entre 13 y 22 km/h.

Entre el martes 3 y miércoles 4, se esperan máximas cercanas a los 33° y mínimas de 24°, con nubosidad variable. La única probabilidad de lluvia, entre 0 y 10%, se concentra en la mañana del martes. Los vientos soplarán desde el este y noreste, sin cambios relevantes en intensidad.

El jueves 5 se perfila como la jornada más calurosa de la semana, con una máxima de 34° y mínima de 25°. No se anticipan lluvias, aunque podrían registrarse ráfagas de entre 42 y 50 km/h del sector este.

Para el viernes 6, el SMN indica temperaturas entre 26° y 33°, con un leve aumento en la probabilidad de precipitaciones (hasta 10 %) durante la tarde y noche.

El escenario meteorológico confirma una semana típica de verano en el AMBA. Desde los organismos oficiales recomiendan extremar cuidados ante el calor: hidratarse con frecuencia, evitar la exposición solar en horas pico y prestar atención a niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

Las alertas para el resto del país en la primera semana de febrero

Las provincias de Salta, Jujuy, Formosa, Chaco, Santiago del Estero, parte de Catamarca, La Rioja, Córdoba, San Luis, San Juan y Mendoza están bajo alerta amarilla por tormentas. Mientras que Tucumán y sur de Catamarca el aviso asciende a naranja.

Por otro lado, el SMN indicó que Misiones, Santa Fe, Entre Ríos y provincia de Buenos Aires están bajo alerta amarilla por temperaturas extremas de calor.

A su vez, Chubut, Río Negro y Neuquén están bajo alerta naranja, donde el efecto asciende de moderado a alto. Y La Pampa, norte de Río Negro y este de Neuquén el alerta directamente es roja, que refiere a efectos entre altos y extremos.

Las recomendaciones del SMN