El precio del Samsung Galaxy S26 Ultra causó una gran repercusión entre los consumidores. Foto: Samsung.

El lanzamiento del Samsung Galaxy S26 Ultra volvió a instalar entre los consumidores tecnológicos argentinos una pregunta habitual: si conviene comprar el teléfono en el país o viajar a Chile para traerlo.

El nuevo modelo de gama alta ya se exhibe en tiendas chilenas como Ripley y también aparece publicado en Mercado Libre Argentina. La diferencia de precio es uno de los principales factores, aunque también influyen el rendimiento del equipo, la disponibilidad y los costos asociados al viaje.

El dispositivo es la nueva evolución de la línea más avanzada de Samsung: incorpora el procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy, un chip deca-core que alcanza frecuencias de hasta 4,74 GHz y trabaja junto a la GPU Adreno 840.

El Samsung Galaxy Ultra S26 incorpora el procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy. Foto: Samsung.

El objetivo es ofrecer alto rendimiento en tareas exigentes como inteligencia artificial (IA), procesamiento multimedia y videojuegos.

En pantalla mantiene uno de los rasgos distintivos de la serie Ultra: un panel Dynamic AMOLED 2X de 6,9 pulgadas con resolución Quad HD+ y tasa de refresco de 120 Hz, protegido con Gorilla Glass DX+.

El modelo analizado suma 12 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento, además de Android 16 y conectividad de última generación, con 5G Sub-6 global, Wi-Fi 7 y Bluetooth 6.0.

El Samsung Galaxy Ultra S26 tiene un panel Dynamic AMOLED 2X de 6,9 pulgadas con resolución Quad HD+. Foto: Samsung.

En fotografía, Samsung apuesta nuevamente por un sistema trasero cuádruple: el sensor principal es de 200 MP, acompañado por dos cámaras de 50 MP y un teleobjetivo adicional de 10 MP.

También permite grabar video en resolución 8K. La batería es de 5000 mAh, con carga rápida y una autonomía que la marca ubica por encima de las 30 horas de uso multimedia.

¿Cuánto vale el Samsung Galaxy S26 Ultra en Chile?

Para comparar precios entre países, el método más utilizado es convertir el valor chileno a dólares según el tipo de cambio de ese país y luego pasarlo a pesos argentinos usando una referencia oficial.

Cotización Chile : $884,00 CLP/USD - $1.529.990 ÷ $884,00 = USD 1.730,75.

Cotización oficial Argentina (referencia 02/03/2026): $1.425,00 ARS/USD - USD 1.730,75 × $1.425,00 = $2.466.318 ARS (equivalente estimado).

Con esa equivalencia aproximada, la diferencia es marcada: en Mercado Libre Argentina el equipo aparece publicado en $3.799.000, mientras que el precio estimado en Chile queda cerca de $1,5 millones por debajo.

Los cuatro colores del nuevo Samsung Galaxy Ultra S26. Foto: Samsung

Los factores a tener en cuenta si se compra un celular en Chile

La forma de pago también influye en el cálculo. Muchos compradores que viajan optan por pagar con dólares propios para evitar recargos bancarios cuando el consumo se pesifica. A continuación, las dos opciones posibles:

Tarjeta de crédito en dólares (una cuota): si se liquida en USD con saldo propio, se evita el recargo del 30% que suele aparecer cuando hay conversión a pesos.

Tarjeta de débito en dólares: debitando desde caja de ahorro en USD y con la preferencia de consumos internacionales bien configurada, también se paga con dólares propios y se esquiva ese 30% mientras no haya conversión.

Otro punto a considerar es la Aduana. En general pueden aplicarse cargos de hasta el 60% sobre el excedente de la franquicia, aunque teléfonos y computadoras personales suelen estar exentos de impuestos. De todos modos, se recomienda tener en cuenta las condiciones reales del viaje y no basar la decisión únicamente en el precio.

Con estos factores, el Samsung Galaxy S26 Ultra aparece como una opción más barata en Chile en la comparación directa. Sin embargo, la decisión final no depende solo del valor del equipo, sino también del costo total de traerlo al país y del tipo de cambio al momento de pagar.