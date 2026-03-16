Nuevo taxi volador de China. Foto: Captura de video.

Disponible en versiones eléctrica e híbrida, este nuevo taxi volador que ya se puso al servicio de pasajeros revoluciona el mercado del transporte público en China, país innovador en esta tecnología, y promete ser el futuro de este tipo de servicio.

La empresa Fengfei Aviation, de origen chino, logró esta importante hazaña en la aviación eléctrica, con una prueba exitosa, que puede transportar hasta 10 pasajeros o una tonelada de carga.

Nuevo taxi volador de China. Foto: Captura de video.

¿Cómo fue la primera prueba de vuelo del taxi volador en China?

Se trata del V5000, que ya está disponible en versión eléctrica e híbrida y ofrece autonomías de 250 y 1.500 km, respectivamente.

El taxi volador que probó China. Video: X/@90Hercost

La exitosa prueba de su avión en despegue y aterrizaje vertical fue realizada el pasado 5 de febrero en la Base de Operaciones de Prueba de Vuelo de Vehículos Aéreos No Tripulados Civiles de Kunshan, en la provincia de Jiangsu.

La prueba consistió en un ascenso, un breve viaje con ala fija y una vuelta al inicio para el descenso. Este tipo de vehículo imita la forma de operar de los helicópteros y permite despegues y aterrizajes en espacios reducidos, como sean helipuertos, sin la necesidad de infraestructuras especiales.

Capacidad récord: el primer vehículo aéreo diseñado para 10 pasajeros

Este vehículo, en su versión para pasajeros, se llama Sky Dragon, y puede trasladar hasta 10 personas. Entretanto, el destinado a carga puede albergar hasta una tonelada.

Nuevo taxi volador de China. Foto: Captura de video.

En ambos casos están equipados con un ala de 20 metros de ancho y un diseño aerodinámico de tres superficies y 20 motores de sustentación.

El impacto del nuevo taxi volador en la movilidad urbana

Este V5000 se distingue de otros modelos más ligeros y de menor tamaño, los cuales están diseñados especialmente para trayectos urbanos.

Aún no se ha dado a conocer un cronograma para la certificación del V5000 Sky Dragon/Matrix, aunque todo da a entender que su tecnología pronto se pueda fabricar a gran escala.

Nuevo taxi volador de China. Foto: Captura de video.

Fengfei Aviation cuenta con una ventaja estratégica gracias a la importante inversión recibida del gigante de baterías Contemporary Amperex Technology Co. (CATL), lo que fortalece su posición para seguir impulsando el desarrollo de la aviación eléctrica.