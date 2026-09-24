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La startup respaldada por el hijo de Trump que planea fabricar soldados robots para Estados Unidos

El Phantom MK1, mide dos metros, carga hasta 40 kilos y ya trabaja en fábricas.

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Llegan los soldados robot: Startup respaldada por el hijo de Trump acelera el plan.
Llegan los soldados robot: Startup respaldada por el hijo de Trump acelera el plan. Foto: Canal 26.
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Una startup llamada Foundation Future Industries quiere crear el primer ejército de robots humanoides de Estados Unidos. Fundada en 2024 y valuada en más de 1.000 millones de dólares, tiene entre sus figuras clave a Eric Trump, hijo del presidente, inversor y jefe de estrategia de la compañía.

Su robot, el Phantom MK1, mide dos metros, carga hasta 40 kilos y ya trabaja en fábricas. Pero la apuesta más ambiciosa es militar: este año dos unidades fueron probadas en Ucrania para transportar suministros en zonas de combate.

El fundador de la empresa fue más lejos. Aseguró que el futuro son robots capaces de entrar solos a un edificio, identificar objetivos y actuar sin exponer soldados. Y sobre la posibilidad de armarlos, fue directo: “Si el Ejército lo pide, lo haremos”.

Mientras la empresa desarrolla el Phantom 2, con más fuerza y potencia, crece una discusión global: ¿qué pasa cuando una inteligencia artificial decide quién vive y quién muere? La ONU, el Papa y organizaciones de derechos humanos ya pidieron limitar o prohibir estas tecnologías.

La paradoja es inevitable. La compañía se llama Foundation, en homenaje a Isaac Asimov, creador de las Tres Leyes de la Robótica. La primera decía: “Un robot jamás debe dañar a un ser humano”. Justamente la regla que esta startup parece estar cada vez más cerca de romper.

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