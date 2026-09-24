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Estados Unidos construirá dos bases militares en Groenlandia tras el nuevo acuerdo de seguridad con Dinamarca

El pacto firmado por Donald Trump, Dinamarca y Groenlandia habilita dos nuevas áreas de defensa en la isla y amplía la base espacial de Pituffik. Además, restringe la presencia militar de países que no integran la OTAN y garantiza a Washington amplios derechos de movilidad por tierra, mar y aire.

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, y el primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, asisten a un acto de firma trilateral de un acuerdo sobre la seguridad de Groenlandia.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, y el primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, asisten a un acto de firma trilateral de un acuerdo sobre la seguridad de Groenlandia. Foto: REUTERS
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Estados Unidos dio un nuevo paso para reforzar su presencia militar en el Ártico. El presidente Donald Trump firmó en Nueva York un acuerdo de seguridad con la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, y el primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, que habilita una expansión significativa de las operaciones estadounidenses en la isla.

El pacto, firmado al margen de la Asamblea General de las Naciones Unidas, permite a Washington modernizar y ampliar la actual base espacial de Pituffik y establecer nuevas áreas de defensa en Narsarsuaq, en el sur de Groenlandia, y Mestersvig, en la costa oriental. El documento también deja abierta la posibilidad de crear nuevas áreas militares en el futuro mediante consultas entre las partes.

La firma representa un cambio importante en la estrategia de Estados Unidos en una región que adquirió una creciente importancia militar y económica durante los últimos años.

Dos nuevos puntos militares en zonas estratégicas

Una de las instalaciones estará ubicada en Narsarsuaq, en el sur de Groenlandia. Allí Estados Unidos ya había tenido una instalación durante la Guerra Fría, conocida como Bluie West One, que fue cerrada en 1958. La segunda estará en Mestersvig, un remoto puesto del este de la isla utilizado actualmente por la Patrulla Sirius, una unidad especial danesa que opera en las zonas más inhóspitas del territorio.

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, y el primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, asisten a un acto de firma trilateral de un acuerdo sobre la seguridad de Groenlandia. Foto: REUTERS

A esto se suma la ampliación de Pituffik Space Base, ubicada en el noroeste y considerada la principal instalación militar estadounidense en Groenlandia. El acuerdo establece que Washington podrá modernizar y expandir sus actividades allí, dentro de los objetivos de defensa del territorio groenlandés, el área del Atlántico Norte y Estados Unidos.

El documento incluso contempla la posibilidad de establecer nuevas áreas de defensa adicionales si alguna de las partes considera que son necesarias para la seguridad del área de la OTAN, Groenlandia o el continente americano. La ubicación, alcance y características de esas futuras instalaciones deberán ser acordadas entre los gobiernos involucrados.

El nuevo pacto también establece restricciones para terceros países. Ningún Estado que no pertenezca a la OTAN podrá instalar bases militares, tripuladas o no tripuladas, en Groenlandia ni mantener allí una presencia militar permanente, salvo que las partes acuerden lo contrario.

Manifestaciones en Groenlandia y Dinamarca en contra de EEUU
Las movilizaciones se realizaron este sábado 17 de enero. Foto: EFE

El acuerdo no cambia la soberanía de Groenlandia

Pese al enorme aumento de la presencia militar estadounidense, Groenlandia no pasa a formar parte de Estados Unidos.

El territorio continúa siendo una parte autónoma del Reino de Dinamarca y el acuerdo reafirma el respeto por los intereses de la sociedad groenlandesa. De hecho, el texto contempla expresamente un eventual escenario de independencia.

Si Groenlandia ejerce su derecho de autodeterminación y se convierte en un Estado independiente, el acuerdo establece que deberá permanecer dentro de la OTAN y asumir los derechos y obligaciones que actualmente corresponden a Dinamarca en materia de defensa. El pacto, además, no tiene una fecha de vencimiento y solo podrá modificarse mediante consentimiento mutuo.

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