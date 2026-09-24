comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

El embajador argentino en EEUU anticipó una “explosión de exportaciones” y explicó cuál es “el problema de Noruega” que podría tener el país

El embajador argentino en Estados Unidos vinculó la proyección con el desarrollo del GNL, Vaca Muerta, las exportaciones agropecuarias y los minerales críticos. También destacó el financiamiento de hasta USD 6.000 millones para el proyecto Argentina LNG.

Canal 26
Por Canal 26
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
El embajador argentino en Estados Unidos habló tras el discurso del presidente en la ONU.
El embajador argentino en Estados Unidos habló tras el discurso del presidente en la ONU. Foto: @alejandrito
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

El embajador argentino en Estados Unidos, Alec Oxenford, aseguró que Argentina podría atravesar una fuerte expansión de sus exportaciones en los próximos años. Además, estimó que las nuevas oportunidades vinculadas con la energía podrían generar hasta USD 200.000 millones, sin contar todavía el aporte de los minerales críticos.

La proyección fue planteada después del anuncio del Corredor Andes-Atlántico, un marco de cooperación entre Argentina y Estados Unidos que contempla herramientas de financiamiento de hasta USD 7.000 millones hacia 2027. Dentro de ese esquema, el EXIM Bank estadounidense presentó una propuesta de hasta USD 6.000 millones para el proyecto Argentina LNG, impulsado por YPF junto con Eni y XRG.

La proyección de Oxenford sobre las exportaciones

En los próximos tres a cinco años, vamos a empezar a ver una explosión de exportaciones. Y vamos a empezar a tener en pocos años el problema de Noruega, que es el problema cuando a uno le sobran los dólares”, afirmó Oxenford en diálogo con Radio Mitre. El embajador vinculó esa perspectiva con el crecimiento de las exportaciones de gas y petróleo, además del sector agropecuario. A eso sumó los recursos minerales que considera estratégicos para Estados Unidos, entre ellos litio y cobre.

Según su estimación, las nuevas líneas de negocios vinculadas con la energía podrían generar exportaciones cercanas a USD 200.000 millones, aunque aclaró que esa cifra todavía no contempla el potencial de los minerales críticos.

Contenido Recomendado

Milei habló tras su discurso en la ONU y aseguró que a la Argentina “le salen los dólares por las orejas”

Milei habló tras su discurso en la ONU y aseguró que a la Argentina “le salen los dólares por las orejas”

Tras la renuncia de Alejandro Vilches, el Gobierno anunció a Pablo Di Liscia como nuevo secretario de Discapacidad

Tras la renuncia de Alejandro Vilches, el Gobierno anunció a Pablo Di Liscia como nuevo secretario de Discapacidad

La referencia a Noruega alude a una economía con una fuerte capacidad exportadora de hidrocarburos y una elevada acumulación de recursos provenientes de ese sector. En el caso argentino, Oxenford planteó esa posibilidad como un escenario para los próximos años y no como una situación ya alcanzada.

El proyecto de GNL que puede acelerar las inversiones

Uno de los principales puntos sobre los que se apoyó la proyección del embajador es el desarrollo del Argentina LNG, el proyecto de YPF, Eni y XRG para producir y exportar gas natural licuado a partir de los recursos de Vaca Muerta.

El EXIM Bank presentó una propuesta de financiamiento de largo plazo de hasta USD 6.000 millones para el proyecto. El eventual otorgamiento todavía requiere la aprobación final del directorio de la entidad estadounidense.

El proyecto contempla llevar el gas desde Vaca Muerta hasta la costa de Río Negro, donde se prevé su procesamiento para convertirlo en GNL y luego exportarlo. La iniciativa forma parte del nuevo Corredor Andes-Atlántico, que busca vincular zonas productivas de energía y minería con los puertos del Atlántico mediante inversiones en infraestructura.

En la misma entrevista, el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, señaló que la compañía apunta a superar los USD 30.000 millones anuales de exportaciones a partir de 2031. También indicó que la petrolera analiza una instancia adicional de financiamiento con EXIM y la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional de Estados Unidos (DFC).

Alec Oxenford, nuevo embajador de Argentina en Estados Unidos. Foto: Redes sociales.
Alec Oxenford, nuevo embajador de Argentina en Estados Unidos. Foto: Redes sociales.

Por qué Estados Unidos mira a Vaca Muerta y los minerales

Oxenford vinculó el nuevo escenario con la estrategia de Estados Unidos para asegurar el acceso a energía y minerales críticos mediante acuerdos con países considerados aliados.

Estados Unidos está buscando en países amigos”, sostuvo el embajador, quien ubicó a la Argentina dentro de esa estrategia por sus recursos de litio, cobre, gas y petróleo. En ese sentido, destacó el potencial de Vaca Muerta y el desarrollo de proyectos de GNL, pero también la disponibilidad de minerales necesarios para distintas cadenas industriales y tecnológicas.

El nuevo Corredor Andes-Atlántico fue presentado por ambos países como una iniciativa para mejorar la infraestructura vinculada con energía, minería, transporte, puertos y conectividad, con el objetivo de facilitar la salida de esos recursos hacia los mercados internacionales.

La relación entre Milei y Trump, según Oxenford

El embajador también destacó el nivel que alcanzó la relación entre Javier Milei y Donald Trump y sostuvo que Estados Unidos considera estratégica su vinculación con la Argentina. “A Estados Unidos también le importa muchísimo la relación con Argentina. Y en este continente, Argentina es el más amigo de los Estados Unidos”, afirmó.

En ese marco, Oxenford mencionó la invitación de Milei al Economic Club de Nueva York, una institución fundada en 1907 que reúne a empresarios, inversores y dirigentes políticos. El diplomático también se refirió a la participación de Milei en la Asamblea General de las Naciones Unidas y calificó como “histórica” la intervención del Presidente.

Malvinas, la ONU y la inteligencia artificial

Sobre el discurso de Milei ante la ONU, Oxenford destacó que el Presidente cuestionó el funcionamiento del organismo, reiteró el reclamo argentino de soberanía sobre las Islas Malvinas y planteó posiciones sobre seguridad regional y desarrollo tecnológico.

Respecto a Malvinas, el embajador señaló que Milei puso el foco en la falta de resultados concretos de las resoluciones de Naciones Unidas durante las últimas cinco décadas y sostuvo que Argentina continuará defendiendo sus derechos por vías pacíficas.

Oxenford también rechazó que las críticas de Milei a la ONU entren en contradicción con la candidatura del argentino Rafael Grossi para conducir el organismo.

Javier Milei asiste a una reunión de la coalición política y de seguridad multinacional "Escudo de las Américas" en el marco de la 81.ª Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, EE. UU.
Javier Milei asiste a una reunión de la coalición política y de seguridad multinacional "Escudo de las Américas". Foto: via REUTERS

En materia tecnológica, destacó la posición de Milei sobre la inteligencia artificial y sostuvo que el Presidente planteó que los países deben evitar respuestas basadas en el temor ante los cambios tecnológicos. “Argentina tiene que decidir de qué lado está, y él (Javier Milei) lo señaló muy claramente: estamos con Occidente”, expresó.

El embajador también mencionó la propuesta Shield of the Americas, vinculada con la cooperación regional en materia de seguridad, crimen transnacional y narcotráfico.

Por último, confirmó que Milei tiene reuniones previstas con funcionarios estadounidenses durante su estadía en Nueva York, aunque evitó dar detalles sobre esos encuentros hasta que sean comunicados oficialmente.

GobiernoExportacionesEconomía argentina
Canal 26
Canal 26

Mesa de redacción

Notas Más leídas

  1. Discapacidad:en medio de los recortes del Presupuesto 2027, renunció el secretario Alejandro Vilches

    Discapacidad: en medio de los recortes del Presupuesto 2027, renunció el secretario Alejandro Vilches

  2. En Nueva York:así fue el encuentro entre Axel Kicillof y el alcalde Zohran Mamdani

    En Nueva York: así fue el encuentro entre Axel Kicillof y el alcalde Zohran Mamdani

  3. Milei apuntó contra la ONU y la calificó de “inútil”:“Solo sirve para alimentar a una casta de parásitos”

    Milei apuntó contra la ONU y la calificó de “inútil”: “Solo sirve para alimentar a una casta de parásitos”

  4. Javier Milei reivindicó la política de ajuste y defendió su gobierno:“Somos los que más hicimos por los sectores vulnerables”

    Javier Milei reivindicó la política de ajuste y defendió su gobierno: “Somos los que más hicimos por los sectores vulnerables”

  5. Javier Milei se reunirá con Benjamín Netanyahu y disertará en el Club Económico antes de regresar a Buenos Aires

    Javier Milei se reunirá con Benjamín Netanyahu y disertará en el Club Económico antes de regresar a Buenos Aires
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Por qué Milei y Trump no se reunieron en Estados Unidos:la explicación del embajador Oxenford

Por qué Milei y Trump no se reunieron en Estados Unidos: la explicación del embajador Oxenford

El embajador argentino en EEUU anticipó una “explosión de exportaciones” y explicó cuál es “el problema de Noruega” que podría tener el país

Una encuesta ubicó a Osvaldo Jaldo en el podio de gobernadores y a Rossana Chahla entre los cinco mejores intendentes del país

Javier Milei se reunirá con Benjamín Netanyahu y disertará en el Club Económico antes de regresar a Buenos Aires

Economía

Argentina y EE.UU. firmaron un millonario acuerdo de inversiones para impulsar proyectos de infraestructura en el país

Argentina y EE.UU. firmaron un millonario acuerdo de inversiones para impulsar proyectos de infraestructura en el país

ANSES paga hasta $420.000 para aprender un oficio:quiénes pueden solicitar esta ayuda antes de noviembre

Crisis autopartista:dos empresas cierran por el fin de la Amarok nacional y solo 16 de 60 proveedores seguirán con Volkswagen

Fue al Kentucky de Corrientes, pidió una pizza mitad muzzarella con jamón, mitad pepperoni y bebidas:mostró el ticket final

Internacionales

Cumbre Trump-Xi:inteligencia artificial, guerra comercial y Taiwán, los temas clave del encuentro

Cumbre Trump-Xi: inteligencia artificial, guerra comercial y Taiwán, los temas clave del encuentro

Rusia planea lanzar drones desde barcos mercantes para atacar Europa, según inteligencia de EEUU

Estados Unidos construirá dos bases militares en Groenlandia tras el nuevo acuerdo de seguridad con Dinamarca

Delcy Rodríguez en la ONU:resaltó su relación con Donald Trump y prometió que habrá elecciones en Venezuela