El embajador argentino en EEUU anticipó una “explosión de exportaciones” y explicó cuál es “el problema de Noruega” que podría tener el país

El embajador argentino en Estados Unidos habló tras el discurso del presidente en la ONU. Foto: @alejandrito

El embajador argentino en Estados Unidos, Alec Oxenford, aseguró que Argentina podría atravesar una fuerte expansión de sus exportaciones en los próximos años. Además, estimó que las nuevas oportunidades vinculadas con la energía podrían generar hasta USD 200.000 millones, sin contar todavía el aporte de los minerales críticos.

La proyección fue planteada después del anuncio del Corredor Andes-Atlántico, un marco de cooperación entre Argentina y Estados Unidos que contempla herramientas de financiamiento de hasta USD 7.000 millones hacia 2027. Dentro de ese esquema, el EXIM Bank estadounidense presentó una propuesta de hasta USD 6.000 millones para el proyecto Argentina LNG, impulsado por YPF junto con Eni y XRG.

La proyección de Oxenford sobre las exportaciones

“En los próximos tres a cinco años, vamos a empezar a ver una explosión de exportaciones. Y vamos a empezar a tener en pocos años el problema de Noruega, que es el problema cuando a uno le sobran los dólares”, afirmó Oxenford en diálogo con Radio Mitre. El embajador vinculó esa perspectiva con el crecimiento de las exportaciones de gas y petróleo, además del sector agropecuario. A eso sumó los recursos minerales que considera estratégicos para Estados Unidos, entre ellos litio y cobre.

Según su estimación, las nuevas líneas de negocios vinculadas con la energía podrían generar exportaciones cercanas a USD 200.000 millones, aunque aclaró que esa cifra todavía no contempla el potencial de los minerales críticos.

La referencia a Noruega alude a una economía con una fuerte capacidad exportadora de hidrocarburos y una elevada acumulación de recursos provenientes de ese sector. En el caso argentino, Oxenford planteó esa posibilidad como un escenario para los próximos años y no como una situación ya alcanzada.

El proyecto de GNL que puede acelerar las inversiones

Uno de los principales puntos sobre los que se apoyó la proyección del embajador es el desarrollo del Argentina LNG, el proyecto de YPF, Eni y XRG para producir y exportar gas natural licuado a partir de los recursos de Vaca Muerta.

El EXIM Bank presentó una propuesta de financiamiento de largo plazo de hasta USD 6.000 millones para el proyecto. El eventual otorgamiento todavía requiere la aprobación final del directorio de la entidad estadounidense.

El proyecto contempla llevar el gas desde Vaca Muerta hasta la costa de Río Negro, donde se prevé su procesamiento para convertirlo en GNL y luego exportarlo. La iniciativa forma parte del nuevo Corredor Andes-Atlántico, que busca vincular zonas productivas de energía y minería con los puertos del Atlántico mediante inversiones en infraestructura.

En la misma entrevista, el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, señaló que la compañía apunta a superar los USD 30.000 millones anuales de exportaciones a partir de 2031. También indicó que la petrolera analiza una instancia adicional de financiamiento con EXIM y la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional de Estados Unidos (DFC).

Alec Oxenford, nuevo embajador de Argentina en Estados Unidos. Foto: Redes sociales.

Por qué Estados Unidos mira a Vaca Muerta y los minerales

Oxenford vinculó el nuevo escenario con la estrategia de Estados Unidos para asegurar el acceso a energía y minerales críticos mediante acuerdos con países considerados aliados.

“Estados Unidos está buscando en países amigos”, sostuvo el embajador, quien ubicó a la Argentina dentro de esa estrategia por sus recursos de litio, cobre, gas y petróleo. En ese sentido, destacó el potencial de Vaca Muerta y el desarrollo de proyectos de GNL, pero también la disponibilidad de minerales necesarios para distintas cadenas industriales y tecnológicas.

El nuevo Corredor Andes-Atlántico fue presentado por ambos países como una iniciativa para mejorar la infraestructura vinculada con energía, minería, transporte, puertos y conectividad, con el objetivo de facilitar la salida de esos recursos hacia los mercados internacionales.

La relación entre Milei y Trump, según Oxenford

El embajador también destacó el nivel que alcanzó la relación entre Javier Milei y Donald Trump y sostuvo que Estados Unidos considera estratégica su vinculación con la Argentina. “A Estados Unidos también le importa muchísimo la relación con Argentina. Y en este continente, Argentina es el más amigo de los Estados Unidos”, afirmó.

En ese marco, Oxenford mencionó la invitación de Milei al Economic Club de Nueva York, una institución fundada en 1907 que reúne a empresarios, inversores y dirigentes políticos. El diplomático también se refirió a la participación de Milei en la Asamblea General de las Naciones Unidas y calificó como “histórica” la intervención del Presidente.

Malvinas, la ONU y la inteligencia artificial

Sobre el discurso de Milei ante la ONU, Oxenford destacó que el Presidente cuestionó el funcionamiento del organismo, reiteró el reclamo argentino de soberanía sobre las Islas Malvinas y planteó posiciones sobre seguridad regional y desarrollo tecnológico.

Respecto a Malvinas, el embajador señaló que Milei puso el foco en la falta de resultados concretos de las resoluciones de Naciones Unidas durante las últimas cinco décadas y sostuvo que Argentina continuará defendiendo sus derechos por vías pacíficas.

Oxenford también rechazó que las críticas de Milei a la ONU entren en contradicción con la candidatura del argentino Rafael Grossi para conducir el organismo.

Javier Milei asiste a una reunión de la coalición política y de seguridad multinacional "Escudo de las Américas". Foto: via REUTERS

En materia tecnológica, destacó la posición de Milei sobre la inteligencia artificial y sostuvo que el Presidente planteó que los países deben evitar respuestas basadas en el temor ante los cambios tecnológicos. “Argentina tiene que decidir de qué lado está, y él (Javier Milei) lo señaló muy claramente: estamos con Occidente”, expresó.

El embajador también mencionó la propuesta Shield of the Americas, vinculada con la cooperación regional en materia de seguridad, crimen transnacional y narcotráfico.

Por último, confirmó que Milei tiene reuniones previstas con funcionarios estadounidenses durante su estadía en Nueva York, aunque evitó dar detalles sobre esos encuentros hasta que sean comunicados oficialmente.