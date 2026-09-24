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Rusia planea lanzar drones desde barcos mercantes para atacar Europa, según inteligencia de EEUU

Los servicios de inteligencia estadounidenses alertaron a varios gobiernos europeos sobre un supuesto plan ruso para ocultar drones Gerbera en contenedores y lanzarlos desde barcos mercantes. España, Francia e Italia aparecen entre los posibles objetivos.

Ezequiel Alippe
Por Ezequiel Alippe
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Europa tiembla ante la posibilidad de que Rusia la ataque con drones.
Europa tiembla ante la posibilidad de que Rusia la ataque con drones. Foto: Pucará Defensa.
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Los servicios del departamento de Inteligencia de Estados Unidos habrían detectado planes rusos para utilizar barcos mercantes como plataformas de lanzamiento de drones contra países europeos. La información fue transmitida a varios gobiernos, entre ellos los de España, Francia e Italia.

De acuerdo con fuentes vinculadas al Ministerio de Defensa de Lituania, los aparatos podrían permanecer ocultos dentro de contenedores y ser preparados para su lanzamiento desde el mar. El objetivo sería realizar ataques de bajo costo capaces de provocar daños materiales y, al mismo tiempo, generar un impacto político y económico.

La hipótesis aparece en un contexto de creciente tensión entre Rusia y los países europeos que respaldan militarmente a Ucrania. Moscú sostiene desde hace tiempo que el envío de armas, inteligencia y asesores a Kiev convierte a los países occidentales en participantes del conflicto.

Países europeos se preocupan por el eventual avance de Rusia. Foto: Unsplash.

Cómo son los drones Gerbera que podría utilizar Rusia

El Gerbera es un dron relativamente pequeño en comparación con otros vehículos no tripulados utilizados en la guerra de Ucrania. Tiene aproximadamente dos metros de largo, una envergadura de 2,5 metros y un peso de hasta 18 kilos.

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Su velocidad máxima ronda los 160 kilómetros por hora y su alcance declarado llega a los 600 kilómetros, aunque estos valores pueden variar según la carga y las condiciones de vuelo. Su tamaño permitiría transportar varios ejemplares dentro de un barco.

Según el informe citado por las autoridades lituanas, un lanzamiento realizado desde 200 a 300 kilómetros de la costa permitiría que el aparato llegara a territorio europeo en aproximadamente entre una hora y cuarto y dos horas.

A diferencia de un misil convencional, el Gerbera no necesitaría una gran carga explosiva para generar consecuencias. Un ataque podría provocar incendios, dañar equipos expuestos o interrumpir temporalmente las operaciones de un puerto o aeropuerto.

España, Francia e Italia, entre los países mencionados

La información de inteligencia señala especialmente a España, Francia e Italia como posibles objetivos. Los tres países tendrán procesos electorales importantes en 2027 y, según el análisis citado por el medio, una acción de este tipo podría buscar también generar presión política y temor entre la población.

El analista británico Keir Giles advirtió que la distancia geográfica respecto de Rusia no necesariamente garantiza la seguridad. Según su interpretación, Moscú podría buscar puntos vulnerables dentro de Europa en lugar de concentrarse únicamente en los países que comparten frontera con Rusia.

En el caso de España, Giles señaló como factor de vulnerabilidad la falta de sistemas integrados de defensa aérea y antimisiles considerados adecuados frente a este tipo de amenaza.

El antecedente de los drones lanzados desde barcos

La posibilidad de utilizar embarcaciones como plataformas para drones no sería completamente nueva. Según el material citado, Rusia realizó pruebas de lanzamiento desde barcos en 2020 y retomó experimentos desde una plataforma marítima en octubre de 2024.

Además, en febrero, una unidad naval sueca detectó un dron que había despegado desde el buque ruso de inteligencia de señales Zhigulevsk en el estrecho de Öresund. El aparato fue interceptado por Suecia y el vuelo fue considerado una violación de su espacio aéreo.

El antecedente vuelve a poner el foco sobre el uso de barcos como plataformas móviles para operaciones con drones en aguas internacionales.

Los drones dominan la guerra moderna. Foto: Magnific

Una estrategia que busca presionar a Europa

La eventual utilización de Gerberas lanzados desde mercantes tendría un objetivo que podría ir más allá de la destrucción de una instalación. Según el análisis citado, una operación de este tipo podría intentar demostrar que Rusia tiene capacidad para alcanzar la retaguardia europea y poner a prueba los sistemas de defensa.

Las autoridades lituanas también vinculan la intensificación de las actividades de sabotaje rusas con los ataques ucranianos contra infraestructura energética rusa.

En este contexto, Polonia también maneja información sobre posibles ataques rusos con drones o misiles contra países que respaldan a Ucrania. La advertencia se suma a una serie de incidentes registrados en distintos puntos de Europa y mantiene la preocupación por una posible expansión de las operaciones rusas más allá del territorio ucraniano.

Guerra Rusia-UcraniaDronesEuropaNP2026
Ezequiel Alippe
Ezequiel Alippe

Redactor

Magíster en Periodismo por la Universidad de San Andrés (UdeSA). Conductor de "Área de Tensión", de Lunes a Viernes de 18 a 20 hs por el streaming de Canal 26. Leer bio

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