Por qué Milei y Trump no se reunieron en Estados Unidos: la explicación del embajador Oxenford

La comitiva argentina liderada por Javier Milei junto a Donald Trump en el Salón Oval de la Casa Blanca. Foto: NA

El embajador argentino en Estados Unidos, Alec Oxenford, explicó por qué no hubo una reunión bilateral formal entre Javier Milei y Donald Trump durante la estadía de ambos en Nueva York por la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU). El diplomático destacó que los mandatarios ya mantuvieron seis encuentros y que el Presidente argentino realizó además una visita oficial a la Casa Blanca.

El embajador buscó poner en contexto la ausencia de una bilateral entre ambos presidentes durante esta visita a Nueva York. “¿Por qué habría otra reunión? Milei se reunió con Trump más que ningún otro jefe de Estado de América, probablemente del mundo”, afirmó Oxenford en declaraciones a Radio Mitre.

“Se reunieron seis veces, Milei tuvo una visita oficial a la Casa Blanca, cuando casi ningún presidente tuvo una reunión allí”, añadió. Además, el diplomático dijo que durante los últimos días, ambos mandatarios coincidieron en distintos encuentros grupales, entre ellos la cumbre del Escudo de las Américas, realizada en el marco de la agenda internacional en Nueva York.

El encuentro que compartieron Milei y Trump Nueva York

Oxenford también se refirió a la participación de Milei en la cumbre del Escudo de las Américas y señaló que el discurso del Presidente argentino fue el más extenso de ese encuentro. Según su relato, Trump saludó específicamente a Milei y le hizo gestos durante la actividad. El embajador interpretó esa interacción como una muestra de la relación entre ambos mandatarios: “Es obvia la situación de empatía, el nivel de empatía”.

La cumbre reunió a distintos países de la región en torno a una agenda de seguridad hemisférica y combate al crimen organizado y al narcotráfico. Milei y Trump coincidieron allí, aunque no mantuvieron una reunión bilateral formal durante la actividad.

Milei sí tuvo una reunión bilateral con el secretario de Estado Marco Rubio

Aunque no hubo un encuentro formal con Trump, Milei sí mantuvo una reunión bilateral con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, durante su estadía en Nueva York.

Del encuentro participaron también el ministro de Economía, Luis Caputo, y el canciller Pablo Quirno. La conversación estuvo enfocada en distintos aspectos de la relación entre Argentina y Estados Unidos, entre ellos energía, minerales críticos y agricultura.

Después de la reunión, Rubio destacó el estado del vínculo entre ambos países. “Nuestro hemisferio es más seguro gracias a nuestra estrecha cooperación”, señaló el funcionario estadounidense, quien también hizo referencia a la cooperación bilateral en materia de energía, minerales críticos y agricultura.

Javier Milei asiste a una reunión de la coalición política y de seguridad multinacional "Escudo de las Américas". Foto: REUTERS

Qué pasó con la agenda de Milei en Nueva York

La ausencia de una bilateral con Trump se produjo en una agenda presidencial que incluyó la participación de Milei en actividades vinculadas con seguridad regional, política exterior, energía y comercio.

Oxenford sostuvo que la relación entre ambos presidentes no debe analizarse solamente a partir de la existencia o no de una reunión bilateral en una determinada visita. Para respaldar esa interpretación, puso el foco en la cantidad de encuentros previos y en la visita oficial de Milei a la Casa Blanca.