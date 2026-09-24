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Una encuesta ubicó a Osvaldo Jaldo en el podio de gobernadores y a Rossana Chahla entre los cinco mejores intendentes del país

Según la medición de septiembre de CB Global Data, el gobernador de Tucumán registró un 53,5% de imagen positiva y quedó tercero entre los gobernadores relevados a nivel nacional. En el ranking federal de intendentes, Rossana Chahla, jefa municipal de San Miguel de Tucumán, obtuvo un 56,4% de imagen positiva y se ubicó quinta.

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Rossana Chahla, intendenta de San Miguel de Tucumán, junto al Gobernador Osvaldo Jaldo.
Rossana Chahla, intendenta de San Miguel de Tucumán, junto al Gobernador Osvaldo Jaldo. Foto: Instagram Rossana Chahla
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Una encuesta federal realizada por la consultora CB Global Data en septiembre de 2026, ubicó a Osvaldo Jaldo entre el podio de los gobernadores con mejor imagen y a Rossana Chahla, jefa municipal de San Miguel de Tucumán, con un 56,4% de imagen positiva.

Rossana Chahla, intendenta de San Miguel de Tucumán.
Rossana Chahla, intendenta de San Miguel de Tucumán.

En el Ranking de Gobernadores, el mandatario tucumano se afianzó en el tercer lugar del podio nacional tras registrar un 53,5% de imagen positiva en la Provincia, mientras que Chahla quedó en el quinto lugar del ranking de intendentes.

De esta manera, Jaldo únicamente fue superado en el ranking por el gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, quien lidera la tabla con un 55,1% de aprobación; y por el mandatario de Neuquén, Rolando Figueroa, posicionado en segundo lugar con un 54,2%.

Osvaldo Jaldo, gobernador de Tucumán. Foto: NA.
Osvaldo Jaldo, gobernador de Tucumán. Foto: NA.

Por su parte, la tabla de jefes comunales fue encabezada por Claudio Polich (Corrientes Capital) con un 57,8% de aprobación, seguido por Jorge Jofré (Formosa Capital) con 57,3% y Leonardo Stelatto (Posadas) con 57,0%.

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