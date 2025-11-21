Ni muérdagos, ni orquídeas: cuáles son las 5 mejores plantas para atraer la paz en Navidad

Aunque la tradición tiene algunas plantas favoritas, el paso del tiempo y las nuevas tendencias pusieron a otras en el centro de la escena.

Plantas de navidad Foto: unsplash

Con la llegada de la Navidad, las casas comienzan a preparar sus jardines y cada rincón para dejar entrar todo el espíritu de la paz y el amor navideño. Pero un detalle que pocos tienen en cuenta es que hay una decoración que podría marcar la diferencia en términos de decoración: las plantas.

Más allá de ser tradicionales, las plantas sólo aportan color y vida, sino que también perfuman el ambiente y crean una atmósfera cálida, ideal para las celebraciones. Si bien los más convencionales son los muérdagos y las orquídeas por su representación tan navideña, lo cierto es que la tendencia indica que otras 5 plantas podrían ser el nuevo grito de la moda.

Plantas de navidad Foto: unsplash

Pensadas para resistir el calor del verano, adaptarse fácilmente tanto a interiores como exteriores y hasta perfumar el hogar, esta elección es ideal para un departamento, un chalet en la playa o una Navidad en el campo.

Las 5 mejores plantas para decorar en Navidad

Flor de Pascua (Poinsettia)

Clásica, pero infalible. Sus hojas rojas, símbolo universal de la Navidad, son en realidad brácteas que rodean las pequeñas flores amarillas del centro. Prefiere la luz indirecta y temperaturas templadas. En climas cálidos, conviene ubicarla en un rincón luminoso y regarla con moderación para evitar el exceso de humedad.

Helecho asplenio

De hojas grandes, verdes y brillantes, el asplenio es una opción tropical que combina perfectamente con la decoración navideña moderna. Aporta volumen y frescura, y se lleva muy bien con los adornos en tonos dorados o plateados. Necesita sombra parcial y riegos frecuentes.

Los helechos. Foto: Unsplash.

Guzmania

Esta planta bromeliácea es ideal para sumar color y exotismo. Su floración, que puede ser roja, anaranjada o rosada, se mantiene por varias semanas. Resiste bien el calor, pero no tolera el sol directo ni los ambientes secos. Perfecta para decorar mesas o centros de living.

Anturio rojo

Con su brillo característico y sus flores que parecen de porcelana, el anturio es una planta elegante que evoca el espíritu navideño. Se adapta a interiores luminosos y necesita riegos regulares, sin encharcar. Su color rojo intenso la convierte en un aliado perfecto de los adornos tradicionales.

Anturio, planta. Foto: Freepik

Romero

Además de su aroma inconfundible, el romero simboliza la prosperidad y la protección del hogar. Es resistente, fácil de cuidar y puede usarse tanto en macetas decorativas como en arreglos naturales para la mesa navideña. También es excelente para combinar con velas o luces cálidas.

Incorporar plantas en la decoración navideña no solo embellece el espacio, sino que también aporta armonía, bienestar y un toque natural. En un diciembre caluroso como el del hemisferio sur, estas especies son la opción ideal: resistentes, versátiles y con ese encanto festivo que transforma cualquier ambiente.

La clave está en elegir plantas que se adapten al clima, jugar con las texturas y colores, y combinarlas con adornos en tonos naturales: madera, dorado, rojo o verde. Así, tu casa respirará espíritu navideño.